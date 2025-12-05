Villaverde ratificó ante la Justicia su renuncia al Senado: “Es el acto más ético, coherente y responsable"

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Río Negro denunció que fue “proscrita por un grupo de senadores que violan la Constitución Nacional”.

Hoy 20:47

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lorena Villaverde ratificó hoy ante la Justicia Electoral Nacional su renuncia al cargo de senadora nacional electa por la provincia de Río Negro en los comicios del pasado 26 de octubre, luego de perder apoyo político interno en medio de los cuestionamientos por supuestos vínculos con operadores del narcotráfico en Argentina y Estados Unidos.

La libertaria, que retiró su carta renuncia a la Cámara de Diputados para poder concluir su mandato (hasta diciembre de 2027), se había presentado a la sesión preparatoria de la Cámara alta del viernes pasado con la intención de jurar como senadora, pero hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para impedirle proceder en ese sentido y tuvo que abandonar el recinto.

A través de un escrito, Villaverde argumentó que su decisión “responde a razones estrictamente personales, vinculadas al deber de resguardar” su “integridad” y la de su familia.

“Durante los últimos meses he sido víctima de operaciones mediáticas maliciosas, de carácter obsceno y profundamente lesivo, cuyo objetivo no fue el debate político sino la destrucción personal”, consideró en el documento.

Según dijo, “se trató de una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a sectores del viejo régimen”.

Para Villaverde, “continuar bajo tales condiciones implicaría convalidar un daño injustificado" y poner en riesgo a sus hijos.

“Asimismo, comprendo la gravedad del momento institucional que atraviesa el país. Determinados sectores han intentado utilizar mi situación personal como herramienta para frenar reformas, condicionar la composición del bloque oficialista en el Senado y erosionar el proceso de transformación por el que millones de argentinos se pronunciaron. No seré funcional a esas maniobras, ni permitiré que se me utilice para distorsionar la voluntad popular”, afirmó.

En su relato, la legisladora rionegrina resaltó que sus “convicciones" vinculadas a “la libertad”, “el mérito” y “el trabajo responsable” permanecen "intactas”.

“Y precisamente por ello - porque ningún cargo vale más que la integridad personal ni el futuro institucional de la Argentina- entiendo que esta renuncia es el acto más ético, coherente y responsable frente a la coyuntura actual”, explicó.

“Todo lo anterior sin perjuicio de considerar que estoy siendo proscrita por un grupo de senadores que violan la Constitución Nacional arrogándose facultades judiciales que no les corresponden”, recriminó.

Villaverde manifestó que “lamentablemente los tiempos procesales juegan en contra” y que en ese sentido no podía “permitir que LLA no tenga a todos sus senadores en las bancas para votar todas las leyes que cambiarán nuestro país”.

“No renuncio a mis convicciones. No renuncio a mi compromiso con Río Negro. No renuncio a acompañar el proceso de transformación que considero indispensable para la Nación. Solo renuncio a ser utilizada como herramienta para perjudicar al país y a su pueblo”, enfatizó.

“Formulo esta decisión con serenidad, plena conciencia de su trascendencia institucional y profundo respeto por la autoridad de este Tribunal”, concluyó.