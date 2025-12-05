Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 31º
Santiago del Estero dejará de implementar la Jornada Extendida en 2026 por falta de fondos nacionales

La Provincia anunció que no continuará con el programa ante los reiterados atrasos y transferencias incompletas enviadas por Nación. Garantizan dispositivos pedagógicos alternativos para sostener la calidad educativa.

Hoy 07:05

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero anunció que la provincia no continuará implementando el Programa de Jornada Completa o Extendida durante el ciclo lectivo 2026, debido a los reiterados inconvenientes en el envío de fondos por parte del Gobierno nacional.

Según informó la cartera educativa, la Secretaría de Educación de la Nación realizó únicamente una transferencia parcial correspondiente al mes de septiembre, lo que permitió abonar solo el 75% de lo adeudado. Ese pago fue liquidado este viernes 5 de diciembre, mientras que el resto continúa pendiente.

El comunicado oficial señala que los atrasos, envíos incompletos y demoras constantes en la transferencia de fondos han generado reclamos legítimos de docentes y entidades gremiales. Ante esta situación, el Gobierno provincial resolvió discontinuar el programa a partir del próximo año, aunque aclaró que se reforzarán los dispositivos pedagógicos necesarios para garantizar la continuidad y la calidad del aprendizaje en las escuelas.

“Esta decisión ya fue notificada al organismo nacional”, indicaron desde Educación, al tiempo que remarcaron que se trabajará en alternativas para sostener los contenidos, horarios y acompañamientos escolares que estaban incluidos en la jornada extendida.

Además, el ministerio confirmó que realizará las gestiones necesarias para abonar lo antes posible los fondos aún adeudados por Nación correspondientes a octubre, noviembre, diciembre y la segunda parte del sueldo anual complementario asociado a este programa.

