La Provincia alertó por la fuerte caída de la recaudación nacional y su impacto en la coparticipación

Lo informó el Ministerio de Economía de Santiago del Estero. Además, sostuvo que la disminución en la actividad está generando impacto en la recaudación.

Hoy 21:25

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero informó este viernes que la marcada disminución del nivel de actividad económica en el país está generando un impacto directo en la recaudación de impuestos nacionales, base central de los ingresos provinciales a través del sistema de coparticipación. La cartera económica advirtió que tributos clave como el IVA, Ganancias y Bienes Personales registran fuertes retrocesos, lo que repercute en los fondos que reciben los 24 distritos del país.

Según el reporte oficial, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, altamente dependiente del consumo, cayó un 5% en noviembre de 2025 respecto de octubre. Al comparar noviembre de este año con el mismo mes de 2024, la variación nominal fue del 27%. Sin embargo, con una inflación interanual del 31%, el resultado marca una caída real del 4%, evidenciando el freno del consumo en el contexto económico actual.

El impuesto sobre los Bienes Personales mostró una de las bajas más pronunciadas: la recaudación se redujo un 90% como consecuencia de la actualización de las bases imponibles, que se elevaron en múltiples ocasiones durante el año. Esto dejó a miles de contribuyentes fuera del tributo y derivó, en términos efectivos, en una caída del 68%. A su vez, el Impuesto a las Ganancias también sufrió un retroceso del 27%, producto de la reducción de las utilidades empresariales en un escenario de actividad deprimida.

El Ministerio añadió que la situación se agrava por la retirada del Estado nacional en la prestación de servicios esenciales como salud, educación y obras de infraestructura, lo que obliga a la Provincia a asumir esos costos. No obstante, destacó que Santiago del Estero, gracias a una administración ordenada y a años de equilibrio con superávit fiscal, mantiene la capacidad de sostener sus gastos y garantizar el funcionamiento del Estado y la atención de las necesidades de la ciudadanía.

La cartera económica remarcó que continuará monitoreando la situación y brindando información a la población ante un contexto nacional que exige prudencia, gestión responsable y planificación financiera.