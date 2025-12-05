Ingresar
Más luces, cero ruido: entidades locales impulsan una fuerte campaña de concientización

Organizaciones deportivas y grupos vinculados a la inclusión piden evitar la pirotecnia sonora y promover festejos más amables para todos.

Hoy 22:14

En diálogo con Noticiero 7, representantes de Santiago Azul TEA y de la escuela de atletismo Life Running Club Kids destacaron la importancia de la campaña Más luces, cero ruido, que desde 2014 busca reducir el uso de pirotecnia sonora en Santiago del Estero.

Romina Dabien explicó que la iniciativa apunta a visibilizar el impacto que los estruendos generan en niños, personas con discapacidad, adultos mayores y animales, y remarcó que la sensibilidad al ruido “hace que las fiestas no sean una celebración para todos”.

Desde el deporte también se suman al mensaje. Elio Fuentes señaló que la escuela de atletismo trabaja activamente en la inclusión y que este año decidieron llevar la campaña a más espacios, especialmente a los niños, “porque son quienes llevan el mensaje a sus hogares”.

Como parte de la concientización, el 19 de diciembre realizarán una carrera infantil lumínica, cerrando con una posta simbólica para difundir el mensaje de convivencia, empatía y respeto. Las entidades invitaron a toda la comunidad a sumarse y compartir la campaña para seguir reduciendo el uso de pirotecnia sonora.

