Gerardo Zamora encabezó el egreso de 102 oficiales y 6 agentes del programa inclusivo “Puentes Azules”

La iniciativa incorpora a jóvenes dentro del espectro autista a la Policía provincial, marcando un hecho histórico en materia de inclusión y formación.

Hoy 22:29

El gobernador Gerardo Zamora encabezó este viernes por la tarde el acto de la Promoción N° 49 de la Escuela de Cadetes "Coronel Lorenzo Lugones", donde egresaron 102 oficiales ayudantes y de 6 agentes del programa "Puentes Azules" de la Escuela de Suboficiales y Agentes "Sargento primero Segundo Gregorio Pesce", que tuvo lugar en el Complejo de Formación Policial ubicado en Lavalle y avenida Colón de ciudad Capital.

El programa Puentes Azules busca promover la inclusión laboral de personas con trastorno de espectro autista, reconociendo sus potencialidades y fortalezas desde el paradigma de la neurodiversidad.

También participaron de la ceremonia el jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez; la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; los ministros, de Gobierno, Marcelo Barbur; de Justicia, Matilde O’Mill, y de Salud, Natividad Nassif. Además de los secretarios de Seguridad, Marcelo Pato; de Derechos Humanos, Daniela Águila; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, y de Trabajo, Julia Comán; el jefe de Policía, Laureano Silva, y subjefe, Walter Gómez; junto con el director de la Escuela de Cadetes “Coronel Lorenzo Lugones”, Alejandro Décima; además de legisladores provinciales y nacionales y representantes de fuerzas de seguridad nacional con asientos en la provincia, como también de China y Japón.

Gerardo Zamora

Tras la bendición del capellán Luis Cruz, se desarrolló la condecoración de cadetes, entrega de distinciones y medallas a los egresados.

También se otorgaron reconocimientos a efectivos policiales que se destacaron en procedimientos de secuestro de estupefacientes en puestos de control dependientes de Monte Quemado y Malbrán.

Durante la ceremonia se leyó una nota de salutación enviada por la senadora Claudia de Zamora, quien expresó: "Hago llegar mi reconocimiento a los egresados y al cuerpo de instructores por la dedicación y el compromiso puestos en esta etapa de preparación, fundamentales para fortalecer la seguridad ciudadana y el vínculo con la comunidad".

Elías Suárez

También, a través de la misiva, manifestó: "Felicito además el proyecto Puentes Azules, que busca promover la inclusión laboral de personas con trastorno de espectro autista, reconociendo sus potencialidades y fortalezas desde el paradigma de la neurodiversidad, generando un modelo innovador y replicable a nivel nacional y latinoamericano, contribuyendo a la construcción de una policía inclusiva, socialmente responsable y comprometida con los principios de igualdad, dignidad humana y el no a la discriminación".

La primera oradora fue la oficial ayudante Ana Belén More Montenegro, quien agradeció a quienes fueron parte del proceso de formación y dijo: "Asumimos con orgullo y responsabilidad, conscientes de que la formación nos ha preparado para el desafío, pero sabemos que este logro es un nuevo punto de partida. Debemos seguir capacitándonos, creciendo y perfeccionándonos para honrar el uniforme que llevamos".

A su turno, el agente Máximo Navarrete, en representación de sus compañeros, brindó su mensaje: "Estoy aquí para representar a mi grupo, pero también para el inicio de un proyecto que cambió nuestras vidas. Un proyecto que nos dio la oportunidad de demostrar algo fundamental, que nuestra condición de personas con TEA no nos limita, que somos plenamente capaces y que estamos listos para servir con compromiso, esfuerzo y honor a la provincia de Santiago del Estero".

En el final agradeció al gobernador Zamora por generar políticas de inclusión que generen posibilidades para todos los santiagueños.

En el cierre, la secretaria de Derechos Humanos se refirió al programa Puentes Azules y sostuvo: "Hoy celebramos un cambio de época, un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de nuestra provincia, de nuestro país y muy probablemente del mundo, porque hoy seis jóvenes, cinco varones y una mujer que se encuentran dentro del espectro autista, se incorporan a la Policía de Santiago del Estero después de haber completado su formación".

Aseguró además: "Este acto no es sólo un egreso, es una declaración de principios, es una decisión política y humana que expande los límites de lo posible. Hoy se vuelve una energía que abre nuevos caminos. Hoy se transforma en una fortaleza, en una oportunidad para construir instituciones más diversas y más justas".

Al concluir dijo que esta iniciativa fue elaborada bajo el respaldo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "que nos obliga y nos inspira a garantizar igualdad de oportunidades, eliminar barreras, promover el empleo con apoyos y asegurar que nadie se ha excluido del derecho del trabajo por motivos de discapacidad".

En la parte final del acto, las autoridades policiales entregaron una plaqueta al mandatario santiagueño en reconocimiento a su gestión de gobierno que permitió el crecimiento, no solo en infraestructura, sino en recursos humanos de la fuerza de seguridad de la provincia.

Tras el acto, el gobernador saludó al primer secretario de la Embajada del Japón en Argentina, Hiroshi Miwa, y al manager, Esteban Martin Mayahara Oji.

Luego de la ceremonia, en diálogo con los medios, el jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez, destacó que el egreso de los nuevos oficiales y agentes "tiene que ver con las políticas que buscan garantizar la seguridad para todos los ciudadanos, y eso, junto con la educación y la salud, son servicios esenciales que debemos promover".

En cuanto al programa Puentes Azules, dijo que: "Es un hito para la policía, habla de la inclusión, de una mirada distinta que tiene que ver con la diversidad y las posibilidades de todos. Así que estoy muy orgulloso porque nuestra fuerza provincial incluye y brinda posibilidades y oportunidades para todos. Y en ese sentido estoy muy orgullosos por la policía de la Provincia"