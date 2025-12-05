Ingresar
El seleccionado femenino de Hockey de Países Bajos llegó a Santiago del Estero

Disputarán en la Madre de Ciudades la FIH Pro League.

Hoy 22:45
pro League

El Seleccionado Femenino de Hockey de Países Bajos arribó este viernes por la noche al aeropuerto de ciudad Capital.

Fueron recibidos por el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, quien les dio la bienvenida y les deseó una buena estadía.                                                

Las jugadoras neerlandesas se presentarán una vez más en Santiago del Estero; esta vez será en la quinta edición de la FIH Pro League que se desarrollará desde el 9 al 14 de diciembre en el Polideportivo Provincial, certamen organizado por la Federación Internacional de Hockey.

