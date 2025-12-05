Seis jóvenes con TEA se incorporaron a la Policía provincial a través del programa Puentes Azules

La iniciativa, pionera en el país, permite la inclusión laboral de personas dentro del espectro autista y marca un antes y un después en la fuerza de seguridad santiagueña.

En un hecho que fue calificado como histórico, seis jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA) egresaron este viernes como agentes de la Policía de Santiago del Estero, tras completar su formación en el marco del programa Puentes Azules, una política pública que promueve la inclusión laboral desde la perspectiva de la neurodiversidad.

El acto se realizó en el Complejo de Formación Policial y estuvo encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, junto a autoridades provinciales. Allí, los seis flamantes agentes fueron ovacionados al recibir sus diplomas, en una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento.

Máximo Navarrete, uno de los egresados, expresó un mensaje que conmovió a los presentes: “Nuestra condición de personas con TEA no nos limita; somos capaces y estamos listos para servir con compromiso, esfuerzo y honor”. Sus palabras sintetizaron el espíritu del programa, diseñado para eliminar barreras, promover apoyos y garantizar igualdad de oportunidades.

La secretaria de Derechos Humanos destacó que este paso “marca un antes y un después en la historia de la provincia y del país”, subrayando que la iniciativa se inspira en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que representa “una decisión política y humana que expande los límites de lo posible”.

Puentes Azules comenzó como una experiencia innovadora dentro del sistema policial y hoy se consolida como un modelo inclusivo, replicable y transformador, que demuestra que la diversidad fortalece a las instituciones y a la comunidad.

Los seis nuevos agentes son hoy el símbolo de una fuerza que se abre a nuevas miradas, nuevos talentos y nuevas formas de construir seguridad y ciudadanía.