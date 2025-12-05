La intendente Fuentes cerró el ciclo lectivo 2025 de los jardines de infantes municipales

La municipalidad renovó el compromiso con las infancias.

05/12/2025

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó el acto de cierre del ciclo lectivo 2025 de los 26 jardines de infantes municipales y del egreso de 1332 alumnos de sala de 5 años que se realizó en el Fórum, oportunidad en la que destacó que la municipalidad renovó el "compromiso con las infancias pensando en los niños y niñas como sujetos de derecho, lo cual nos obliga a buscar las estrategias para fortalecer su desarrollo integral”.

En la ceremonia, estuvo acompañada por el presidente del Concejo Deliberante Humberto Santillán; los secretarios de Gobierno, Néstor Machado; de Economía Anabel Arce, de Obras Públicas Jorge Vila; la subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo; la directora del área, Josefina Muratore; los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora, y de Desarrollo Social, Mauro Kalisnki, directoras, docentes, alumnos y familias.

En su mensaje, la Ing. Fuentes resaltó que los más de 3.800 alumnos que pasaron por los jardines de infantes durante este año, lo hicieron en el marco de los ejes de trabajo como infancia y salud, cuidado del medio ambiente, juegos, alfabetización cultural, desarrollo social y personal, juegos preajedrecísticos, educación digital, programación robótica, "los cuales no solo les abrió las puertas al conocimiento sino también a su participación en eventos".

En un párrafo aparte, destacó la presencia de 6 jardines de infantes municipales en la feria de la ciencia y tecnología, en la cual presentaron 8 proyectos de investigación y uno de ellos, el N°15 pasó a la instancia nacional. “Eso es prueba evidente de la calidad educativa de los jardines de infantes municipales y es una realidad que se destaca a nivel nacional”, enfatizó.

En tanto, resaltó las diferentes actividades que a lo largo del año concretaron los jardines, como el campamento de egresados, campaña de prevención del dengue, campaña de prevención del quemado, campaña de residuos reciclables y la continuidad de la entrega de kits alimentarios, salud bucal y las campañas de vacunación en los jardines realizadas con organismos de salud de la ciudad y provincia y entidades civiles. Una mención especial lo hizo a la robótica y su incorporación en los jardines municipales.

En cuanto a la infraestructura de los locales escolares, dijo que se trabajó en la mejora de muchos establecimientos y que durante las vacaciones se continuará con el único objetivo de acondicionarlos y que los niños tengan un espacio apto para el aprendizaje y el juego.

De la misma manera, destacó el sistema de concurso para los docentes permitiendo igualdad de oportunidades para ellos en el ascenso y acceso de jerarquías.

En el final, mencionó la pronta apertura del jardín N°27 en el sur de la ciudad, con un proyecto arquitectónico de vanguardia, que propone diferentes espacios para estimular a los niños en las diferentes áreas de conocimiento.

Por su parte, la subsecretaria Bravo fue la encargada de dar la bienvenida a los presentes y de destacar que cada día en los jardines de infantes municipales, los niños tuvieron la oportunidad de aprender, jugar, descubrir y convivir.

“Sostenemos cada día la búsqueda permanente de la calidad educativa a través de la formación docente continua y la capacitación en servicios, los concursos docentes que dignifican el trabajo y a las familias les agradecemos por elegirnos y por acompañar con amor y confianza”, indicó la funcionaria.

El acto cerró con una muestra artística que estuvo a cargo de docentes y alumnos de los jardines de infantes anfitriones N° 19 “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”, N°20 “Islas Malvinas” y N°25 “Padre Víctor”.