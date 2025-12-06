Unión Santiago goleó a Central Córdoba de Frías y se metió en la siguiente instancia del Torneo Regional

El Tricolor se impuso con un contundente 5 a 1 en el encuentro de vuelta de la Segunda Ronda Eliminatoria y cerró un global de 7 a 2 a su favor.

Hoy 00:57

Unión Santiago vivió una noche soñada en el Roberto Molinari, donde goleó 5-1 a Central Córdoba de Frías por el partido de vuelta de la Segunda Ronda de la Etapa Clasificatoria del TRFA 2025/26. Con esta victoria, el Tricolor se quedó con la serie por 7 a 2 y se metió con autoridad en la Tercera Ronda

El primer tiempo fue cuesta arriba para el local. Exequiel Rímolo sorprendió a los 15 minutos y puso el 1-0 para la visita. Además, Kevin López se convirtió en figura con varias atajadas clave que evitaron el empate. Para colmo, Central Córdoba sufrió las lesiones de dos jugadores y cerró el primer capítulo cargado de preocupación.

El complemento cambió todo. Unión Santiago salió decidido y rápidamente encontró el empate: Claudio Vega definió con clase tras una gran asistencia de Facundo Pérez. Desde ese momento, el partido tuvo un solo dueño. El Tricolor fue un vendaval y la visita empezó a sentir el desgaste.

A los 19 minutos, Matías Díaz Cantoni dio vuelta el marcador, y apenas tres minutos después Luis Leguizamón estiró la ventaja para el 3-1 que empezó a definir la historia. Central Córdoba ya no tenía nafta, y en los últimos 15 minutos llegaron los golpes finales. Jesús Roldán marcó el cuarto y Kevin Lobo Pacheco decretó el 5-1 para sellar una clasificación inolvidable.

El cierre del encuentro fue todo del local, que manejó la pelota y celebró junto a su gente un triunfo amplio y merecido. El equipo de Mariano Vergara mostró carácter, reacción y potencia ofensiva en una segunda mitad donde arrolló a su rival.