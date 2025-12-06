Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 DIC 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Quimsa abrió el cuadrangular con un triunfazo ante San José

Las santiagueñas vencieron 48-43 a las mendocinas en el inicio del certamen clasificatorio de La Liga Femenina, que se disputa en James Craik. Gran noche de Lorena Campos, figura con 12 puntos y 10 rebotes.

Hoy 00:10
Quimsa San José

Quimsa comenzó con el pie derecho su participación en el cuadrangular clasificatorio de La Liga Femenina, al derrotar a San José por 48-43 en un partido duro y cerrado que se jugó en James Craik, Córdoba. El equipo santiagueño mostró carácter en los momentos clave y tuvo en Lorena Campos a su gran figura, aportando 12 tantos y 10 rebotes para sostener la victoria.

Las Fusionadas tuvieron un gran primer cuarto gracias a Gramajo y Campos se llevaron el segmento 16 a 9, en el segundo las mendocinas sumaron con Cabral y Moreira pero Boggetti con cinco puntos mantuvo a las santiagueñas arriba 23/19 de cara al entretiempo.

Luego del descanso San José empató el score con la efectividad de Maccalla y Da Silva, pero las dirigidas por Brao respondieron con una Gramajo efectiva y dos libres de Della Rosa para el 34/27 a falta de diez minutos.

Della Rosa con su juego interno y un buen aporte de Sosa permitieron a la Fusión mantener la ventaja. Las dirigidas por Santander tuvieron un último intento con Moreira y Maccalla pero Boggetti puso cifras definitivas al triunfo desde la línea de libres, 48/43 para las santiagueñas.

Lorena Campos sumó 12 tantos y 10 rebotes, Lara Gramajo 12 puntos y Lucía Boggetti 9 con 7 rebotes.

En las perdedoras 11 puntos de Natacha Pérez.

La Fusión estará jugando este sábado ante Chañares o Naútico.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque entre motocicletas terminó con dos mujeres heridas y una fue hospitalizada de urgencia
  2. 2. Error en la edición de “MasterChef Celebrity”: los televidentes lo detectaron al instante y explotaron en redes
  3. 3. Una jubilada murió de un infarto durante un violento asalto en su vivienda de González Catán
  4. 4. España: una mujer falleció en un accidente y su esposo murió al recibir la noticia
  5. 5. Gerardo Zamora: “Un orgullo inmenso por nuestros policías de Puentes Azules”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT