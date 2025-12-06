Franco Colapinto afronta la FP3 y la Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1

El piloto argentino Viene de dos buenas sesiones donde mostró ritmo y solidez. cerrará este sábado los ensayos en el Circuito de Yas Marina.

Hoy 01:30

La acción de la Fórmula 1 continúa este sábado con las últimas prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi, que marcarán el cierre definitivo de los ensayos en la temporada 2025. Allí estará nuevamente Franco Colapinto, quien tendrá su última chance de rodar sin presiones y ajustar detalles antes de la clasificación del domingo.

La FP3 está programada para las 07:30, donde todos los pilotos volverán a poner a prueba sus autos en el Circuito de Yas Marina. Toda la actividad se podrá seguir en vivo por Fox Sports o a través del streaming de ESPN por Disney+.

El viernes dejó sensaciones positivas para el piloto argentino. En la primera práctica libre, Colapinto se mantuvo siempre entre los mejores registros y cerró una vuelta de 1m24s855, ubicándose en el puesto 10 pese a la presencia de varios rookies en pista. Más tarde, en la segunda sesión, ya con la parrilla completa, marcó un 1m24s771, ganándole la pulseada a Pierre Gasly, último de la tanda.

Con estas referencias, Colapinto afronta la última sesión de prácticas listo para encontrar el equilibrio final del auto y encarar una clasificación clave en el cierre del campeonato.