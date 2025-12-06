Franco Colapinto terminó 19° en la práctica previa a la clasificación del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

El argentino no tuvo un buen desempeño y se enfoca en la qualy, que largará a las 11.

Hoy 08:55

El piloto argentino Franco Colapinto completó este sábado su última tanda de entrenamientos junto al Alpine F1 Team, de cara al Gran Premio de Abu Dhabi, último compromiso del Mundial de Fórmula 1 2025. En el circuito de Yas Marina, el joven de 21 años afinó los detalles finales del A525, pensando en la clasificación que se disputará este sábado desde las 11:00 (hora de Argentina).

El equipo de Enstone encaró la sesión con una estrategia similar tanto para Colapinto como para Pierre Gasly, iniciando las pruebas con neumáticos blandos nuevos. En ese primer tramo, el argentino marcó 1m25s499 en la mejor de sus 11 vueltas, en una tanda alterada por varias entradas a boxes y una bandera roja provocada por el fuerte despiste de Lewis Hamilton con su Ferrari.

Este tiempo inicial le permitió a Colapinto empezar a ajustar la puesta a punto del auto, buscando ritmo a una vuelta para lo que será una clasificación decisiva.

En los minutos finales, Alpine montó un segundo set de neumáticos blandos 0 km, lo que le permitió al argentino completar cinco giros rápidos. Justo con la caída de la bandera de cuadros, Colapinto registró 1m24s501, mejorando casi un segundo su marca previa.

Ese tiempo lo dejó ubicado en el 19° lugar, a 1s167 del más veloz de la sesión, George Russell (Mercedes), y 429 milésimas por detrás del registro de Pierre Gasly, quien finalizó 17°.

Últimos ajustes antes de la clasificación

Colapinto cerró así una práctica intensa, en la que Alpine evaluó configuraciones clave del A525 para una pista que suele evolucionar rápidamente al caer la tarde en Abu Dhabi. El argentino buscará aprovechar lo aprendido para escalar posiciones en la clasificación.

El último fin de semana de la temporada lo encuentra nuevamente firme en su rol dentro del equipo y listo para una nueva oportunidad en la élite del automovilismo mundial.