El Inter Miami de Messi y De Paul va por su primera MLS ante el Vancouver de Müller

Las Garzas buscan su coronación histórica en el Chase Stadium desde las 16.30. Será, además, una jornada cargada de emoción por las despedidas de Jordi Alba y Sergio Busquets, que jugarán su último partido profesional.

Hoy 01:20

Inter Miami afrontará este sábado una final que puede quedar grabada para siempre: desde las 16.30, en el Chase Stadium, el equipo de Lionel Messi buscará conquistar su primer título de MLS ante Vancouver Whitecaps, con un conjunto canadiense tiene a Thomas Müller en el equipo. Será, además, una jornada cargada de emoción por las despedidas de Jordi Alba y Sergio Busquets, que jugarán su último partido profesional.

Las Garzas llegan con una temporada sólida, donde acumularon 65 puntos gracias a 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas, números que los dejaron terceros en la Conferencia Este y con la ventaja de definir la final en casa. Vancouver, por su parte, firmó la mejor fase regular de su historia con 63 puntos y un segundo puesto en el Oeste.

En los playoffs, Inter Miami mostró autoridad: eliminó a Nashville en una serie al mejor de tres, goleó 4-0 a Cincinnati y luego aplastó 5-1 a New York City Revolution. Messi fue determinante, con siete goles y siete asistencias desde los octavos de final. Vancouver también superó etapas duras, dejando en el camino a FC Dallas, Los Angeles FC y San Diego.

A continuación, los probables equipos para la gran final:

Inter Miami (DT: Javier Mascherano)
Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti.

Vancouver Whitecaps (DT: Jesper Sorensen)
Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White.

