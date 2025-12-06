Messi y De Paul hacen historia con el Inter Miami al vencer al Vancouver de Müller y consagrarse en la MLS

El equipo de Javier Mascherano se impuso por 3 a 1 en la final y se quedó con el título por primera vez en su historia en el Chase Stadium, en un encuentro que además marcó el retiro de Alba y Busquets.

Hoy 19:25

Inter Miami tocó el cielo con las manos. Desde su nacimiento soñó con un título grande y este 2025 quedará grabado para siempre: el equipo de Lionel Messi venció 3-1 a Vancouver Whitecaps en su Chase Stadium y levantó por primera vez la MLS Cup, cerrando un año lleno de momentos determinantes y de crecimiento colectivo bajo la conducción de Javier Mascherano, DT debutante y campeón.

La temporada fue una montaña rusa, atravesada por altibajos y por el Mundial de Clubes en el medio. Sin embargo, el Inter se sostuvo, encontró funcionamiento y cerró la primera fase en el tercer puesto del Este. En los Playoffs, todo fluyó: dejó atrás a Nashville en tres partidos, goleó a Cincinnati, arrasó con New York City en la final de Conferencia y manejó con jerarquía la definición ante los Whitecaps, con un Messi brillante, Allende implacable, y figuras como Alba, Busquets, De Paul y Ríos Novo en nivel superlativo.

La final tuvo tensión, roces y momentos de sufrimiento. Inter Miami abrió el marcador tras una jugada llena de talento: Messi eludió a tres, Allende tiró el centro y Ocampo marcó en contra. Vancouver respondió, reclamó un penal y encontró el empate con Ahmed en el segundo tiempo. Minutos después, Sabbi estuvo cerca del 2-1 con un remate que dio en los dos palos y salió. La respuesta fue letal: Messi recuperó, encaró y asistió a Rodrigo De Paul, que definió cruzado para el 2-1. Sobre el final, Allende coronó su partidazo con el 3-1 definitivo.

Desde su creación en 2018, Inter Miami soñó con este día. El club que fichó estrellas, que revolucionó la MLS con la llegada de Messi y que ya había ganado la Leagues Cup 2024 y el Supporters’ Shield 2024, finalmente conquistó el trofeo que le faltaba. Y lo hizo en su despedida del Chase Stadium, convirtiendo su casa en el escenario perfecto para una noche que ya es histórica.