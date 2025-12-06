Ingresar
En vivo: el Inter Miami de Messi y De Paul va por su primera MLS ante el Vancouver de Müller

Las Garzas buscan su coronación histórica en el Chase Stadium desde las 16.30. Será, además, una jornada cargada de emoción por las despedidas de Jordi Alba y Sergio Busquets, que jugarán su último partido profesional.

Hoy 16:55

Inter Miami afrontará este sábado una final que puede quedar grabada para siempre: desde las 16.30, en el Chase Stadium, el equipo de Lionel Messi buscará conquistar su primer título de MLS ante Vancouver Whitecaps, con un conjunto canadiense tiene a Thomas Müller en el equipo. Será, además, una jornada cargada de emoción por las despedidas de Jordi Alba y Sergio Busquets, que jugarán su último partido profesional.

