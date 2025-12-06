Ingresar
Adornos navideños en porcelana fría, la propuesta del CCB para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario continúa con imperdibles talleres para niños de 5 a 11 años.

Hoy 06:49

En estos tiempos navideños, el Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 9 y el jueves 11 de diciembre el taller de adornos navideños en porcelana fría, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20:30 y en forma gratuita.

Este taller para niños, tiene el propósito de diseñar y crear adorables adornos navideños en porcelana fría para el arbolito. Para ello, se utilizarán cortantes y moldes para que cada participante pueda experimentar, jugar y aprender mientras da forma a sus propias piezas.

Cada niño se llevará a su hogar los adornos hechos por sus manos, listos para decorar el árbol familiar y convertirse en un recuerdo lleno de creatividad y espíritu navideño.

Es una actividad ideal para que los más pequeños disfruten, exploren el arte y vivan un momento especial en esta época tan linda del año.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

