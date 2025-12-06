El muchacho que pagaba a menores para producir material pornográfico sería indagado la próxima semana

La investigación se centra en los diez celulares secuestrados hasta el momento. La Fiscalía podría pedir pericias psicológicas.

Hoy 07:08

"Nunca nos hubiéramos imaginado que esto estaba pasando aquí". La comunidad santiagueña se vio sorprendida y consternada con la noticia, sobre todo con el modus operandi del adolescente detenido el jueves, acusado de captar menores por las redes sociales, ofrecerles dinero a cambio de tener relaciones sexuales, grabarse y vender el material en la "dark web".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la investigación que lleva adelante la fiscal Vanina Aguilar (Delitos contra la integridad sexual), el joven estudiante, de 18 años, con domicilio en el barrio Aeropuerto, contactaba a las víctimas, todas ellas menores de edad, a través de las redes sociales.

El acusado, imputado de Grooming y producción y divulgación de pornografía sexual infantil en concurso real de delito, cuando generaba confianza en las víctimas les ofrecía un "negocio". Les pagaba entre 30 y 60 mil pesos, por diferentes "packs". El más caro consistía en que ellas mantuvieran relaciones sexuales con él y que el acto fuera grabado. El de menor valor, consistía en que ellas se masturbasen mientras él las filmaba. El caso salió a la luz a través de denuncias que tiene como víctimas a dos primas.

Con el objetivo de establecer fehacientemente cuál era la modalidad de venta, las cuales supuestamente se realizaban en la dark web y por las que cobraba en dólares, la Fiscalía ordenó que los diez celulares secuestrados y los aparatos tecnológicos sean remitidos al área de informática forense para ser analizados.

Ellos tendrán la ardua tarea de extraer todo tipo de información que confirmen la producción del material pornográfico. Otra tarea es el análisis de las redes sociales del acusado. Según la investigación, usaba una cuenta de Facebook para captarlas y les ofrecía un "trabajo". Buscan establecer si existen otras víctimas además de las dos primas, de 15 y 16 años.

Mientras los investigadores aguardan el resultado de las pericias solicitadas, la semana que viene, el acusado, de apellido Martínez, podría ser trasladado desde la Comisaría 63 (lugar donde quedó alojado) a las instalaciones del Ministerio Público Fiscal.

Allí, será la Dra. Vanina Aguilera la encargada de enrostrarle el delito que se le imputa, las evidencias que hay en su contra y someterlo a una declaración indagatoria. Por ahora el joven cuenta con abogado de la Defensa Oficial. La Fiscalía podría pedir pericias psicológicas.