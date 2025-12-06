Luana Lopes Lara, la millonaria más joven del mundo que sueña ser "la próxima Steve Jobs"

Ranking Forbes. La destacan por haber hecho su patrimonio "por sí misma", sin herencias ni riqueza previa. Tiene 29 años, nació en Santa Catarina, Brasil, y sus dos pasiones la catapultaron al éxito financiero.

Hoy 07:30

La revista Forbes destacó la exitosa carrera de Luana Lopes Lara, una joven brasileña de 29 años, que pasó de ser una talentosa bailarina de ballet a convertirse en cofundadora de una compañía informática que rompió todos los récords. La historia de "la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma", tal como define la prestigiosa publicación.

Su madre, profesora de matemáticas, y su padre, ingeniero eléctrico, fueron su gran inspiración. Desde niña tuvo tuvo una doble vocación, por un lado el mundo de la danza clásica, y por el otro su deseo de ser "la próxima Steve Jobs".

Durante la secundaria se formó en ballet y asistió a diario al exigente programa de la Escuela de Teatro Bolshoi de Brasil. Al llegar a su casa se dedicaba a su otra faceta y estudiaba para competir en certámenes académicos.

Ganó la medalla de oro en la Olimpiada Brasileña de Astronomía y el bronce en la Olimpiada de Matemáticas de Santa Catarina. Después de graduarse de la secundaria se fue nueve meses a trabajar como bailarina profesional del clásico "El lago de los cisnes" en Austria.

De bailarina a líder tech: la multimillonaria "self made" más joven del mundo

A los 18 años empezó su camino hacia su otra pasión y viajó a Estados Unidos para empezar su carrera de ingeniería informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En la universidad entabló una amistad con Tarek Mansour, quien creció en el Líbano, y empezaron a formar dupla en los trabajos prácticos. Integraban el mismo grupo de estudiantes internacionales y ambos se sentaban en primera fila en las clases.

En 2018 fueron seleccionados para una pasantía en Five Rings Capital, en Nueva York, y compartían el día a día de la rutina laboral. Fue en medio de esa experiencia que se les ocurrió la idea de "crear un mercado de predicciones".

"Vimos que la mayoría de las operaciones bursátiles ocurren cuando las personas tienen una visión del futuro y luego intentan encontrar la manera de plasmarla en los mercados", explicó Lopes Lara a Forbes.

Junto a Mansour crearon un proyecto y se postularon a la aceleradora de startups Y Combinator, donde fueron aceptados en 2019. Ahí comenzó una larga batalla legal, porque las normas y la legislación de los mercados de predicción tenía zonas grises que hacían difícil definir los pasos a seguir.

Necesitaban aprobación federal para operar, y contactaron a más de 40 estudios jurídicos. Todos los abogados que consultaron se negaron a tomar el caso.

Les decían que eran demasiado jóvenes y tildaban su empresa floreciente como un pequeño emprendimiento de dos adolescentes.

"Asumimos un riesgo descomunal. Estuvimos dos años sin un solo producto, sin poder lanzar ni crear nada, y si no nos regulaban, la empresa simplemente se fundiría", recordó Lopes Lara en la entrevista con Forbes.

"Realmente queríamos hacer las cosas bien, porque nuestra visión era construir la mayor plataforma financiera del mundo. No podíamos aceptar bajo ningún punto de vista operar de manera informal", agregó.

En plena pandemia de coronavirus, la joven estaba asentada en Londres, y Mansour en Beirut. Desde sus casas seguían en la búsqueda de un abogado que los orientara, y finalmente encontraron la recomendación que necesitaban.

"Existen pocos entrenamientos mejores para superar una negativa y seguir adelante que ser bailarina profesional", comentó Luana. Su perseverancia y serenidad fueron claves en el proceso, lleno de incertidumbre y atravesado por el contexto de cuarentena a nivel mundial.

En noviembre de 2020 consiguieron la autorización de la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos) para operar como mercado de contratos designado (DCM).

Kalshi, la empresa que quintuplicó su patrimonio

"Kalshi" es el nombre que eligieron para su empresa de predicciones de mercado, que significa "todo" en árabe, un símbolo de lo que este proyecto representó para la dupla de jóvenes. Y acertaron, porque cambió sus vidas por completo.

"Kalshi permite a sus usuarios apostar sobre resultados de eventos futuros: elecciones, partidos deportivos, e incluso hechos vinculados a la cultura pop", describen en su sitio web.

Su fuerte son las apuestas deportivas, con un 90% de participación de usuarios en esa temática. Pero hay otras propuestas, con una diversidad que no ofrecen las empresas similares, y ese es el valor agregado de la compañía.

Interrogantes como "¿Donald Trump publicará alguno de los archivos de Epstein?"; "¿Quién será el próximo ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos?"; "¿Bitcoin volverá a superar los U$S100.000 este año?"; son algunas de las preguntas donde más invierten dinero los participantes.

Desde que obtuvieron la aprobación legal, el negocio empezó a crecer de forma inaudita, con volumen de operaciones que creció un 1000% respecto al año anterior. Actualmente supera los US$ 1.000 millones semanales.

En apenas seis años la startup llegó a valer US$ 11.000 millones. Cerraron acuerdos con plataformas como Robinhood y Webull, y alianzas con compañías que van desde la Liga Nacional de Hockey hasta la plataforma online StockX.

En enero, Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, se sumó al consejo asesor de Kalshi, y eso les brindó visibilidad nacional.

En menos de seis meses el patrimonio neto de los cofundadores, que conservan el 12% de la empresa, se quintuplicó. Cada uno actualmente dispone de una fortuna personal de US$ 1.300 millones.

Aunque aún enfrentan desafíos a nivel regulación por demandas posteriores, los jóvenes siguen liderando en el rubro con su compañía. La historia de vida de Lopes Lara llamó la atención de Forbes porque no disponía de herencias previas ni linaje familiar ligado a la informática.

La reacción de Lucy Guo al enterarse que fue destronada en el ranking de Forbes

Sus viajes a Europa como bailarina, el apoyo económico y emocional de su familia para garantizar su formación académica, y sus primeras experiencias laborales fueron fundamentales para acercarse a su sueño.

A sus 29 años, Luana Lopes Lara se convirtió en ícono de la publicación del ranking de Forbes, como la multimillonaria más joven del mundo. Desplazó a Lucy Guo, de 31, cofundadora de Scale AI -la empresa de Inteligencia Artificial valorada en 25 mil millones de dólares-, quien en abril último había desbancado a Taylor Swift.

Hasta tan solo unas horas, Guo tenía el trono del listado de los "self-made billionaires" por haber construido su fortuna por su propio esfuerzo y emprendimiento. La joven, considerada un as de la programación, fue una de las primeras en reaccionar en la red social X.

"¡Genial! ¡Pasó antes de lo que esperaba! Me encanta ver a las mujeres triunfar. ¡Felicitaciones a esta chica increíble, Luana Lopes Lara!", expresó.

"Más mujeres exitosas es igual a más inversión en el ecosistema, y eso se traduce a más mujeres exitosas. ¡Mantengamos el volante en marcha!", proyectó Guo.

Tendencia en Google

La reciente aparición de la joven empresaria brasileña Luana Lopes Lara en el ranking de la revista Forbes causó repercusión a nivel mundial.

En Argentina, al igual que en otros países, los usuarios buscaron en Google el nombre de la “multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma”, tal como la definió Forbes, para obtener más información sobre ella. Ese interés quedó reflejado en la sección “Tendencias” de la plataforma.