Fuerte choque en Avenida Lugones: motociclista fue embestido desde atrás

Fue a la altura de calle Rodríguez en el sentido norte a sur. El conductor del rodado mayor habría estado bajo influencia de alcohol.

Hoy 09:25

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió sobre Avenida Lugones, en inmediaciones de calle Rodríguez, entre un automóvil y una motocicleta 110cc., cuando ambos circulaban en idéntico sentido de norte a sur.

Las imágenes del accidente llegaron a la redacción de Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias de la Gente, por un conductor que habría llegado al lugar del accidente instantes después de haber ocurrido.

El Citroën embistió desde atrás a la motocicleta, provocando que su conductor fuera arrojado al suelo y quedando ambos vehículos separados por varios metros entre sí.

El herido, sobre la divisoria

Según trascendió de fuentes policiales, el accidente ocurrió a las 7:45, entre un Citroën C4 conducido por Héctor Silberman con domicilio en el barrio Smata y Raúl Maximiliano Zerda (36), quien conducía una Motomel Blitz.

Al lugar del siniestro concurrió personal de Comisaría Octava, por jurisdicción, aunque ambos protagonistas indicaron no necesitar asistencia médica y que tratarían de solucionar de manera particular el incidente, por lo que por el momento no se registró denuncia.

El lector, que envió las imágenes, también acotó que el conductor del rodado mayor se veía visiblemente afectado en su comportamiento, tal vez por el consumo de alcohol y que el motociclista, un hombre mayor, indicó que se dirigía a trabajar.