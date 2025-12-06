Dirigente hotelera de Termas de Río Hondo asumió como consejera regional del NOA

Florencia Landivar cierra su vicepresidencia nacional y asumió un importante cargo dentro de FEHGRA.

05/12/2025

En el marco de la 238° Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), realizada los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Mendoza, se renovaron las autoridades de la entidad que representa a más de 84.000 empresas hoteleras y gastronómicas en todo el país.

El encuentro, inaugurado con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, y el presidente saliente de FEHGRA, Fernando Desbots –quien destacó el impacto del sector con 17.000 establecimientos hoteleros y 67.000 gastronómicos–, culminó con la elección de la nueva Comisión Directiva, marcando un hito en la agenda estratégica del turismo y la gastronomía argentina.

Entre los destacados nombramientos regionales, la región NOA (Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán) sumó al empresario Fernando Storino como consejero titular de FEHGRA, junto a las consejeras suplentes Daniela Juárez y Florencia Landivar, quien fue elegida como consejera regional.

Balance

Landivar, dirigente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Termas de Río Hondo y ex vicepresidenta de FEHGRA responsable del Departamento de Turismo durante los últimos cuatro años, cerró su gestión con un informe final que resaltó los avances institucionales y el fortalecimiento del sector.

"Fueron cuatro años muy intensos de mucho trabajo en los que quiero destacar mis gestiones, el fortalecimiento que se hizo a través del departamento de turismo de FEHGRA en la conformación de la parte institucional. Hoy tuvimos reuniones y diseñamos como llevamos propuestas que tenemos desde la federación para las distintas provincias del país, colaboramos en el departamento para el fortalecimiento político de las asociaciones y entidades e hicimos un trabajo excelente en coordinación con las filiales del país y el consejo directivo", expresó Landivar.

La ex vicepresidenta también enfatizó el lanzamiento del "Proyecto Federal de Promoción de Turismo de la Argentina", una iniciativa con una mirada federal que integra la cultura de cada provincia y busca impulsar campañas dirigidas a los argentinos para descubrir la oferta turística nacional.

"Con esta promoción federal de lograr una campaña de promoción para los argentinos empiecen a conocer lo que tenemos para ofrecer en nuestro país en cuanto al turismo y sobre todo en cuanto a la cultura", agregó.

Durante su mandato, Landivar presentó una herramienta de consulta digital innovadora para todos los consejeros de FEHGRA, que detalla la estructura gastronómica del país, así como la oferta de transportes terrestres a nivel nacional y facilitando la toma de decisiones sectoriales.

"Ayer presenté mi informe final, donde se detallaron los cuatro años de gestión", señaló, subrayando el compromiso con el desarrollo sostenible y la articulación público-privada, en línea con las propuestas discutidas en el encuentro mendocino.

El evento, organizado junto a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza, reunió a más de 250 dirigentes de todo el país y reafirmó el rol de FEHGRA en el posicionamiento del turismo argentino.