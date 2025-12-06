Córdoba: anciana denunció que un hombre entró a su departamento e intentó abusarla

La víctima pidió auxilio y los vecinos alertaron a la Policía. El sospechoso huyó por los techos y permanece prófugo.

Hoy 08:52

Esta semana, una mujer de 75 años denunció haber sido víctima de abuso sexual, luego de que un hombre desconocido ingresara en su departamento de Córdoba. Según se conoció, la víctima viviría sola y fue socorrida por sus vecinos, tras haber escuchado su pedido de auxilio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo ocurrió el jueves por la mañana en un departamento ubicado en la intersección de Catamarca y Ovidio Lagos, en el barrio General Paz. El episodio se desencadenó cerca de las siete y media de la mañana, cuando los gritos de ayuda de la víctima alertaron a los residentes del edificio. “Una señora gritó, la vecina de abajo escuchó y llamó al 911”, relató uno de los residentes.

Según los testimonios recogidos, el agresor ingresó al departamento con la intención de cometer una violación y, además, sustrajo dinero antes de huir. Gabriel, otro vecino, afirmó: “La intención fue violar, se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar”.

La víctima se encontraba sola. Tras haberse dado aviso a las autoridades, la situación se tornó caótica. El agresor escapó inicialmente por la planta baja, pero al advertir la presencia policial en el exterior, regresó al departamento de la víctima y luego logró escabullirse por el contrafrente y los techos de las viviendas aledañas.

Durante la fuga, uno de los testigos logró capturar una imagen del sospechoso con su teléfono móvil y la fotografía comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. Frente a esto, la comunidad expresó su frustración por la respuesta de las fuerzas de seguridad.

“Lo que más indignación me da es el accionar de la Policía, porque cuando el violador ve a la policía vuelve a ingresar al departamento, salen los vecinos a abrirle a la policía y el tipo estaba cruzando los techos”, denunció un joven entrevistado por el noticiero cordobés de Telenoche.

Otros vecinos señalaron que, al menos, cinco patrulleros permanecieron en la calle Catamarca sin intervenir mientras el agresor escapaba por los techos. “Estamos sintiendo mucha impotencia y la falta de accionar de la Policía”, expresó uno de los testigos.

En cuanto a la víctima, se confirmó que fue asistida por el Polo de la Mujer, donde se le practicaron estudios médicos y recibió apoyo de sus familiares. Tras haber radicado la denuncia, se abrió una causa penal y varios vecinos manifestaron su disposición a declarar como testigos.