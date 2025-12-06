Detuvieron a un joven con antecedentes por robos y amenazas con armas en Las Termas

Con las pruebas reunidas por la Justicia, incluido videos, se ordenó la detención de Román Melchert y el procedimiento se ejecutó de manera positiva.

Hoy 10:17

Una seguidilla de hechos delictivos registrados en distintos barrios de Las Termas de Río Hondo terminó con la detención de Román Melchert, joven con antecedentes, señalado en dos robos y en una denuncia por amenazas calificadas con arma blanca.

Los episodios se iniciaron cuando una mujer denunció que dos sujetos —Melchert y su cómplice Leo Lazarte— ingresaron a su vivienda tras violentar una puerta y le sustrajeron un televisor de 43 pulgadas.

Minutos después, Carlos Omar Carrizo denunció que los mismos individuos entraron a su domicilio y le robaron una garrafa de 10 kilos y una pava eléctrica, ambos hechos registrados en cámaras de seguridad.

Días más tarde, el 8 de noviembre de 2025, la misma mujer volvió a presentarse en sede policial para denunciar que los mismos agresores habían amenazado con un arma blanca a sus hijos mientras realizaban un reparto, en plena vía pública, elevando la peligrosidad del accionar de los sospechosos.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía ordenó la detención.

Este viernes por la tarde, 5 de diciembre, personal de Investigaciones localizó a Román Melchert en barrio La Pileta, donde quedó aprehendido por disposición del Juez Dr. Diego Martín Vittar, en causas por Robo Simple y Amenazas Calificadas, con intervención de la Fiscal Dra. Pérez Vicens.

La investigación continúa mientras se mantiene la búsqueda del segundo involucrado.