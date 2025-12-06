Ni España ni Uruguay: qué pasaría si Argentina pasa como uno de los terceros

La novedad de una fase de 16avos de final permitirá en el Mundial 2026 la clasificación de, además de los primeros y segundos de los 12 grupos, los ocho mejores terceros entre todas las zonas, para lo que existirá una tabla aparte.

Hoy 09:02

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales para el Grupo J del Mundial 2026, tras un sorteo que dejó un escenario favorable en la previa: Austria, Argelia y Jordania serán los adversarios en la primera fase. Más allá del optimismo generalizado, el nuevo formato del torneo abre un abanico de posibilidades y desafíos a tener en cuenta.

El Mundial 2026 contará con la novedad de los 16avos de final, una instancia adicional que reemplazará a los tradicionales octavos tras la fase de grupos. Con este cambio, no solo avanzarán los dos primeros de cada zona, sino también los ocho mejores terceros, lo que amplía las alternativas de clasificación.

Posibles cruces para Argentina como primero o segundo

En caso de que la Scaloneta termine primera o segunda en el Grupo J, el rival saldrá del Grupo A, integrado por España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.

Este escenario abre una posibilidad incómoda: un eventual cruce con España si ambos combinan un primer puesto y un segundo, o viceversa. Tampoco sería sencillo enfrentar a una Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, siempre competitiva en este tipo de torneos.

Pensando más adelante, en octavos podrían asomarse selecciones como Paraguay, Australia, Irán o Egipto, de acuerdo con los resultados de los grupos D y G.

En un hipotético pase a cuartos de final, los rivales más fuertes serían Portugal, Colombia, Suiza o Canadá, equipos que pelean sus zonas y cuentan con planteles de peso internacional.

Para las semifinales, el cuadro superior —donde caería Argentina como primero o segundo— podría cruzarla con Brasil o Inglaterra, siempre que lideren sus respectivos grupos.

Qué pasa si Argentina clasifica como tercero

El panorama es más amplio si Argentina avanza como tercero del Grupo J, algo que luce improbable en la previa, pero que ofrece múltiples combinaciones. En ese caso, el cruce podría ser ante cualquiera de los ganadores de los grupos B, D, G, K o L.

Esto implica potenciales rivales como Suiza, Estados Unidos, Paraguay, Bélgica, Egipto, Portugal, Colombia, Inglaterra o Croacia. La ubicación final en la tabla de terceros definiría si Argentina cae en el sector alto o bajo del cuadro.

En la parte superior podrían aparecer gigantes como España, Portugal, Inglaterra, Croacia, Alemania, Francia o Países Bajos, entre octavos, cuartos y semifinales.

Si cae en la zona baja, habría chances de enfrentar a México, algún tercero “inesperado” del propio grupo, Uruguay, Arabia Saudita, Brasil u otra potencia más adelante en el camino.