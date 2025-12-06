Argentina espera la confirmación de sedes y horarios tras conocer a sus rivales en el Mundial 2026

Luego del sorteo de los grupos, esta tarde la FIFA dará a conocer el cronograma de partidos con sus respectivos horarios.
La Selección Argentina aguarda por el anuncio oficial de la FIFA respecto a las sedes y los horarios de sus partidos en el Mundial 2026, un día después de conocer a sus rivales del Grupo J: Austria, Argelia y Jordania.
La definición del calendario será clave para la planificación del campeón del mundo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Este sábado, desde las 14 (hora argentina), la FIFA dará a conocer el cronograma completo. El evento se realizará en Washington y revelará las fechas y las ciudades de los 104 partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
La transmisión oficial podrá seguirse en FIFA.com, el canal de YouTube de FIFA y los canales de TV que cuentan con los derechos del torneo.
La Albiceleste ya maneja algunas opciones preliminares para sus tres partidos de la primera fase.
Según lo estipulado:
Con este esquema, Argentina podría recorrer cerca de 5.700 kilómetros entre sus destinos, una de las rutas más extensas entre los equipos cabeza de serie.
La logística será determinante para el equipo de Lionel Scaloni, que buscará minimizar los traslados y favorecer la presencia masiva de hinchas en los estadios.
El programa de los primeros partidos del Mundial 2026 establece que Argentina jugará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio.
Ese período concentra los duelos inaugurales de todos los grupos.
Entre los cruces destacados del arranque:
El torneo se disputará en tres países y las ciudades anfitrionas serán:
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Los Angeles, San Francisco Bay Area, Boston, Nueva York–Nueva Jersey, Philadelphia, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Kansas City y Seattle.
Cada una recibirá encuentros de fase de grupos y, según su diseño, algunas también albergarán cruces decisivos.
La FIFA también confirmará este sábado todas las fechas de las fases eliminatorias:
El anuncio oficial permitirá a Argentina definir su logística de viaje, la preparación física y los tiempos de recuperación, en un Mundial que tendrá nueva estructura, más sedes, más partidos y mayores exigencias de traslado.