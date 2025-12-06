Días, sedes y horarios confirmados para la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Scaloneta debutará ante Argelia y luego enfrentará a Austria y Jordania.

Hoy 14:58

La Selección Argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026. Tras el sorteo del viernes, este sábado la FIFA publicó las sedes, fechas y horarios de los tres partidos del Grupo J, donde el conjunto de Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

El calendario obliga al equipo nacional a instalarse en la Costa Oeste, una zona alejada de la planificación previa del cuerpo técnico. El debut será el 16 de junio, a las 22 (hora argentina), ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas (79.451 espectadores). Luego, el 22 de junio, la Albiceleste se medirá con Austria en el AT&T Stadium de Dallas a las 14. El cierre del grupo será ante Jordania, también en Dallas, el 27 de junio, desde las 23.

Sedes, días y horarios confirmados

Fase de grupos

Fecha 1: 16 de junio vs. Argelia en Kansas (22 hs).

16 de junio vs. en (22 hs). Fecha 2: 22 de junio vs. Austria en Dallas (14 hs).

22 de junio vs. en (14 hs). Fecha 3: 27 de junio vs. Jordania en Dallas (23 hs).

El posible camino de Argentina en la Copa del Mundo

Si la Selección termina primera en el Grupo J, deberá jugar en el Hard Rock Stadium de Miami ante el 2° del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. En caso de finalizar segunda, enfrentará al 1° del H en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde podría darse un duelo con los Halcones Verdes, reeditando un cruce del Mundial 2022.

En los octavos de final, si Argentina avanza como 1ª, se medirá con el ganador entre los segundos del Grupo D (Estados Unidos, Australia, Paraguay, repechaje UEFA) y del Grupo G (Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda). Ese encuentro sería el 7 de julio en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium.

Si Argentina clasifica como 2ª, en octavos se cruzará con el ganador del duelo entre los segundos del Grupo K (Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje) y del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana). Ese choque será el 6 de julio en Dallas.

Escenarios posibles más allá de los octavos

A partir de cuartos de final, el panorama se vuelve más complejo. Si la Selección avanza como primera, pueden aparecer rivales como Egipto, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, e incluso Portugal, Canadá o Italia (si clasifica). En semifinales podría cruzarse con Brasil, Inglaterra o México, mientras que una eventual final podría darse ante Francia o España.

Si Argentina termina segunda, los posibles rivales en cuartos incluyen a Bélgica, Egipto, Estados Unidos o Paraguay, con semifinales que podrían tener a Brasil o Francia como protagonistas.

¿Qué pasa si Argentina sale tercera?

Los ocho mejores terceros avanzan a 16avos de final, con cruces variables según la ubicación. Al estar en el Grupo J, podrían enfrentarse al 1° del Grupo D en San Francisco, al 1° del Grupo L, al 1° del Grupo B (Canadá, Suiza, Qatar y repechaje), o al 1° del Grupo K.

Con el panorama confirmado, la Selección ya tiene el mapa completo para iniciar la defensa del título y preparar un recorrido exigente rumbo a la definición del Mundial 2026.