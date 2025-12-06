En vivo: Argentina espera la confirmación de sedes y horarios tras conocer a sus rivales en el Mundial 2026

Luego del sorteo de los grupos, esta tarde la FIFA dará a conocer el cronograma de partidos con sus respectivos horarios.

Hoy 14:57

La Selección Argentina aguarda por el anuncio oficial de la FIFA respecto a las sedes y los horarios de sus partidos en el Mundial 2026, un día después de conocer a sus rivales del Grupo J: Austria, Argelia y Jordania.

La definición del calendario será clave para la planificación del campeón del mundo.

Este sábado, desde las 14 (hora argentina), la FIFA dará a conocer el cronograma completo. El evento se realizará en Washington y revelará las fechas y las ciudades de los 104 partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La transmisión oficial podrá seguirse en FIFA.com, el canal de YouTube de FIFA y los canales de TV que cuentan con los derechos del torneo.

Las posibles sedes de Argentina para la fase de grupos

La Albiceleste ya maneja algunas opciones preliminares para sus tres partidos de la primera fase.

Según lo estipulado:

Debut (16 de junio): San Francisco o Kansas.

San Francisco o Kansas. Segundo partido (22 de junio): San Francisco o Dallas.

San Francisco o Dallas. Tercer partido (27 de junio): Dallas o Kansas.

Con este esquema, Argentina podría recorrer cerca de 5.700 kilómetros entre sus destinos, una de las rutas más extensas entre los equipos cabeza de serie.

La logística será determinante para el equipo de Lionel Scaloni, que buscará minimizar los traslados y favorecer la presencia masiva de hinchas en los estadios.

Calendario inicial: cuándo debutará Argentina

El programa de los primeros partidos del Mundial 2026 establece que Argentina jugará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio.

Ese período concentra los duelos inaugurales de todos los grupos.

Entre los cruces destacados del arranque:

11 de junio: apertura del Grupo A en Ciudad de México.

apertura del Grupo A en Ciudad de México. 12 de junio: debut de Canadá como anfitrión en Toronto.

debut de Canadá como anfitrión en Toronto. 13 de junio: acción en Boston, Los Ángeles y Nueva Jersey.

acción en Boston, Los Ángeles y Nueva Jersey. 16 de junio: primeros encuentros del Grupo J, incluida la presentación argentina en Kansas o San Francisco.

Las 16 sedes del Mundial 2026

El torneo se disputará en tres países y las ciudades anfitrionas serán:

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Los Angeles, San Francisco Bay Area, Boston, Nueva York–Nueva Jersey, Philadelphia, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Kansas City y Seattle.

Cada una recibirá encuentros de fase de grupos y, según su diseño, algunas también albergarán cruces decisivos.

El fixture completo: de grupos a la final

La FIFA también confirmará este sábado todas las fechas de las fases eliminatorias:

16avos de final.

Octavos de final.

Cuartos de final.

Semifinales: 14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta .

14 y 15 de julio en y . Partido por el tercer puesto: sábado 18 de julio en Miami Stadium .

sábado en . Final del Mundial: domingo 19 de julio en el Nueva York–Nueva Jersey Stadium.

El anuncio oficial permitirá a Argentina definir su logística de viaje, la preparación física y los tiempos de recuperación, en un Mundial que tendrá nueva estructura, más sedes, más partidos y mayores exigencias de traslado.