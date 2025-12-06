“Balato”, conocido maletero de la terminal de Termas, golpeó y amenazó de muerte a un paciente oncológico

Se trata de Sebastián Alejandro “Balato” Gallardo, el mismo delincuente detenido por un violento arrebato en el Parque Güemes. El incidente fue grabado por la víctima.

Hoy 09:30

La Terminal de Ómnibus de Las Termas volvió a ser escenario de un hecho de extrema violencia protagonizado por Sebastián Alejandro “Balato” Gallardo, un hombre ampliamente conocido en el lugar por trabajar como maletero y vendedor ambulante. Esta vez, el blanco fue un joven paciente oncológico, al que amenazó de muerte y golpeó brutalmente.

La denuncia fue presentada por Miguel Damián Domenge, en nombre de su hijo Santiago Joaquín Domenge, de 29 años, quien se encuentra bajo tratamiento médico tras haber sido operado recientemente de un tumor cerebral.

El ataque en la Terminal

El hecho ocurrió el 7 de noviembre, cerca de las 22:50, en la intersección de España y Las Heras, sector Terminal. El joven esperaba un colectivo hacia Tucumán cuando “Balato” —quien circula habitualmente por la zona ofreciendo sus servicios de maletero— se acercó sin motivo alguno y comenzó a insultarlo con violencia.

Acto seguido, desató una catarata de amenazas textuales extremadamente graves:

“¿Qué filmás, hijo de puta? ¿Qué filmás? Te voy a cagar matando. Te voy a pegar un tiro, ya vas a ver”.

Luego arremetió físicamente contra el paciente oncológico, propinándole golpes de puño en el cuerpo y el rostro, pese a su frágil estado de salud.

La escena quedó filmada

La víctima, a pesar del ataque, logró filmar parte de la agresión, material que ya fue solicitado por la Fiscalía como evidencia.

Balato, violento reincidente

El episodio se agrava aún más, considerando que "Balato" fue detenido por otra causa: el brutal arrebato en el Parque Güemes, donde junto a un cómplice atacó a una joven, la hizo caer violentamente al piso y le robó su cartera con dos celulares, huyendo en una motocicleta blanca.

El caso está en manos del Fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó adjuntar certificado médico, sumar las filmaciones y elevar el expediente a su unidad fiscal.