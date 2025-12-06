Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 DIC 2025 | 26º
La intendente Fuentes visitó la muestra de pesebres 2025 en la explanada de la Municipalidad

La jefa comunal encabezó el recorrido por la exposición navideña que combinó tradición, creatividad e innovación en cada uno de los pesebres exhibidos.

Hoy 09:38
Norma Fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recorrió la muestra, 2025 de pesebres, que se realizó en la explanada de la Municipalidad de la Capital, con la participación de 80 expositores y que convocó la visita de un número importante de vecinos.

La jefa comunal estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet; por el director de Cultura, Francisco Avendaño, y por la encargada del taller de pesebres, Teresa Bolañez.

En esta edición, explicó la responsable, se utilizaron técnicas innovadoras para los trabajos de la vestimenta, también se continuó con el uso de la tela engomada y de materiales reciclables.

