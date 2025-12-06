Más de 1.100 egresados celebraron el fin de año escolar en los jardines de infantes municipales

La intendente Norma Fuentes destacó el compromiso de la municipalidad con la educación integral de la infancia y la participación de los jardines en proyectos de ciencia, robótica y cuidado del medio ambiente.

Hoy 09:50

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó el acto de cierre del ciclo lectivo 2025 de los 26 jardines de infantes municipales y del egreso de 1132 alumnos de sala de 5 años que se realizó en el Fórum, oportunidad en la que destacó que la municipalidad renovó el "compromiso con las infancias pensando en los niños y niñas como sujetos de derecho, lo cual nos obliga a buscar las estrategias para fortalecer su desarrollo integral”.

En la ceremonia, estuvo acompañada por el presidente del Concejo Deliberante Humberto Santillán; los secretarios de Gobierno, Néstor Machado; de Economía Anabel Arce, de Obras Públicas Jorge Vila; la subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo; la directora del área, Josefina Muratore; los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora, y de Desarrollo Social, Mauro Kalisnki, directoras, docentes, alumnos y familias.

Egresados

En su mensaje, la Ing. Fuentes resaltó que los más de 3.800 alumnos que pasaron por los jardines de infantes durante este año, lo hicieron en el marco de los ejes de trabajo como infancia y salud, cuidado del medio ambiente, juegos, alfabetización cultural, desarrollo social y personal, juegos pre ajedrecísticos, educación digital, programación robótica, "los cuales no solo les abrió las puertas al conocimiento sino también a su participación en eventos".

En un párrafo aparte, destacó la presencia de 6 jardines de infantes municipales en la feria de la ciencia y tecnología, en la cual presentaron 8 proyectos de investigación y uno de ellos, el N°15 pasó a la instancia nacional. “Eso es prueba evidente de la calidad educativa de los jardines de infantes municipales y es una realidad que se destaca a nivel nacional”, enfatizó.

En tanto, resaltó las diferentes actividades que a lo largo del año concretaron los jardines, como el campamento de egresados, campaña de prevención del dengue, campaña de prevención del quemado, campaña de residuos reciclables y la continuidad de la entrega de kits alimentarios, salud bucal y las campañas de vacunación en los jardines realizadas con organismos de salud de la ciudad y provincia y entidades civiles. Una mención especial lo hizo a la robótica y su incorporación en los jardines municipales.

En cuanto a la infraestructura de los locales escolares, dijo que se trabajó en la mejora de muchos establecimientos y que durante las vacaciones se continuará con el único objetivo de acondicionarlos y que los niños tengan un espacio apto para el aprendizaje y el juego.

De la misma manera, destacó el sistema de concurso para los docentes, permitiendo igualdad de oportunidades para ellos en el ascenso y acceso de jerarquías.

En el final, mencionó la pronta apertura del jardín N°27 en el sur de la ciudad, con un proyecto arquitectónico de vanguardia, que propone diferentes espacios para estimular a los niños en las diferentes áreas de conocimiento.

Por su parte, la subsecretaria Bravo fue la encargada de dar la bienvenida a los presentes y de destacar que cada día en los jardines de infantes municipales, los niños tuvieron la oportunidad de aprender, jugar, descubrir y convivir. “Sostenemos cada día la búsqueda permanente de la calidad educativa a través de la formación docente continua y la capacitación en servicios, los concursos docentes que dignifican el trabajo y a las familias les agradecemos por elegirnos y por acompañar con amor y confianza”, indicó la funcionaria.

El acto cerró con una muestra artística que estuvo a cargo de docentes y alumnos de los jardines de infantes anfitriones N° 19 “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”, N°20 “Islas Malvinas” y N°25 “Padre Víctor”.