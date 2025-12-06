El palazo del Mono Navarro Montoya a Marcos Rojo: "Tenía actitudes no afines a la grandeza de Boca"

El histórico arquero xeneize liquidó al actual defensor de Racing en la previa del duelo del domingo por las semifinales del Torneo Clausura.
En la antesala de las semifinales del Torneo Clausura, donde Boca recibirá a Racing este domingo, un histórico xeneize encendió la polémica. Carlos Navarro Montoya apuntó sin filtros contra Marcos Rojo, exdefensor de Boca y hoy jugador clave en La Academia, y cuestionó su rol como referente durante su etapa en el club.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El Mono valoró la transformación del liderazgo en el plantel actual y puso como ejemplo negativo al defensor: “Cambió el perfil del liderazgo. Vos ves a Paredes y a Marchesín, y antes el gran referente para mí era Marcos Rojo. Un jugador que admiro, que pensé que se iba a consolidar como líder… y no lo fue”, sostuvo. Luego profundizó su postura, remarcando actitudes que, según él, no encajaban con la historia del club: “Un líder de Boca no puede estar fumando dentro del campo. Un líder de Boca no puede llegar tarde reiteradamente a los entrenamientos”.
Las críticas de Navarro Montoya revivieron un episodio que marcó a Rojo: la foto celebrando la Copa LPF 2022 en el Kempes, donde se lo vio con un cigarrillo y una cerveza, una imagen que quedó grabada en la memoria del fútbol argentino.
Mientras tanto, en Racing aseguran que Rojo podría volver a la acción tras superar un desgarro en el sóleo. Gustavo Costas evalúa llevarlo al banco y usarlo algunos minutos, justo en una semifinal cargada de simbolismo para él. A eso se suman los guiños del propio jugador en redes: primero al repostear el mensaje de Agustín Almendra, quien lo llamó “compañero”, y luego al mostrarse en un almuerzo junto a Ander Herrera y su representante.
Con este escenario, crece la expectativa sobre el recibimiento que tendrá en La Bombonera. Entre los dardos del Mono y la posible presencia del defensor, el choque entre Boca y Racing empezó a jugarse bastante antes del pitazo inicial.