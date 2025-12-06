Ingresar
El palazo del Mono Navarro Montoya a Marcos Rojo: "Tenía actitudes no afines a la grandeza de Boca"

El histórico arquero xeneize liquidó al actual defensor de Racing en la previa del duelo del domingo por las semifinales del Torneo Clausura.

Hoy 09:57

En la antesala de las semifinales del Torneo Clausura, donde Boca recibirá a Racing este domingo, un histórico xeneize encendió la polémica. Carlos Navarro Montoya apuntó sin filtros contra Marcos Rojo, exdefensor de Boca y hoy jugador clave en La Academia, y cuestionó su rol como referente durante su etapa en el club.

El Mono valoró la transformación del liderazgo en el plantel actual y puso como ejemplo negativo al defensor: “Cambió el perfil del liderazgo. Vos ves a Paredes y a Marchesín, y antes el gran referente para mí era Marcos Rojo. Un jugador que admiro, que pensé que se iba a consolidar como líder… y no lo fue”, sostuvo. Luego profundizó su postura, remarcando actitudes que, según él, no encajaban con la historia del club: “Un líder de Boca no puede estar fumando dentro del campo. Un líder de Boca no puede llegar tarde reiteradamente a los entrenamientos”.

Las críticas de Navarro Montoya revivieron un episodio que marcó a Rojo: la foto celebrando la Copa LPF 2022 en el Kempes, donde se lo vio con un cigarrillo y una cerveza, una imagen que quedó grabada en la memoria del fútbol argentino.

Mientras tanto, en Racing aseguran que Rojo podría volver a la acción tras superar un desgarro en el sóleo. Gustavo Costas evalúa llevarlo al banco y usarlo algunos minutos, justo en una semifinal cargada de simbolismo para él. A eso se suman los guiños del propio jugador en redes: primero al repostear el mensaje de Agustín Almendra, quien lo llamó “compañero”, y luego al mostrarse en un almuerzo junto a Ander Herrera y su representante.

Con este escenario, crece la expectativa sobre el recibimiento que tendrá en La Bombonera. Entre los dardos del Mono y la posible presencia del defensor, el choque entre Boca y Racing empezó a jugarse bastante antes del pitazo inicial.

