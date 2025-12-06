VIDEO: reviví la goleada de Unión Santiago sobre Central Córdoba de Frías en el Torneo Regional

El Trico se impuso por un contundente 5-1 como local para avanzar a la tercera fase del certamen.

Hoy 10:14

Unión Santiago se metió en la Tercera Ronda de la Etapa Clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur, tras golear 5-1 a Central Córdoba de Frías en el partido de vuelta disputado en el estadio "Roberto Tito Molinari".

El elenco capitalino reaccionó luego de un inicio adverso, ya que la visita se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con el gol de Exequiel Rímolo. Sin embargo, en el complemento, el Trico arrasó y liquidó la serie.

A los 4 minutos del segundo tiempo apareció Claudio Vega para igualar el marcador y encender la remontada. Más tarde, Matías Díaz Cantoni dio vuelta el resultado a los 19 minutos, y el local tomó el control total. Apenas tres minutos después, Luis Leguizamón amplió la diferencia para el 3-1.

La goleada se consolidó en la recta final del partido. A los 34 minutos, Jesús Roldán estiró la ventaja, y sobre el cierre, a los 41, Kevin Lobo Pacheco sentenció el 5-1 definitivo, desatando el festejo de todo el Tricolor.

Con esta actuación contundente, Unión Santiago continúa firme en su camino dentro de la Región Centro. Reviví la goleada del Trico.

Foto y video: Prensa Unión Santiago.