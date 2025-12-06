Impactante caso de violencia familiar en Brasil contra una mujer embarazada

La joven, que cursa el cuarto mes de embarazo, denunció haber sido agredida y controlada durante dos años.

Hoy 11:00

Una mujer embarazada de cuatro meses logró escapar de un verdadero infierno en la ciudad de Juazeiro do Norte, en Brasil, y denunció que estuvo dos años privada de su libertad y sometida a torturas por parte de su pareja y su suegra.

La víctima, visiblemente conmocionada y con múltiples lesiones en el cuerpo, pidió auxilio cerca de la plaza José Geraldo da Cruz.

Agentes de la Guardia Municipal la encontraron en estado de shock y la trasladaron de inmediato a la comisaría.

Los efectivos se dirigieron a la casa donde, según la denuncia, ocurrían los abusos. Allí detuvieron a un hombre de 43 años y a su madre, de 70, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo a las declaraciones de la mujer, la pesadilla no tenía descanso: las agresiones eran constantes, tanto de día como de noche.

La madre del agresor también participaba activamente: la amarraba, le arrojaba agua en la cara y colaboraba en las golpizas. Incluso, le decían que estaba “poseída por un demonio”.

La víctima presentaba golpes y quemaduras en brazos, espalda, manos, piernas, cuello y rostro, además de señales de asfixia y ataduras.

La mujer fue derivada a la Comisaria de la Mujer, donde recibió los primeros auxilios y atención especializada. La Policía confirmó que ambos detenidos fueron imputados por tortura, lesiones graves, secuestro y violencia de género.

El hombre ya tenía antecedentes por lesiones y violencia familiar. La Justicia ordenó la prisión preventiva de ambos, que seguirán detenidos mientras avanza la investigación.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad local y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y el encierro forzado.

Las autoridades remarcaron la importancia de denunciar y buscar ayuda ante cualquier situación de abuso.