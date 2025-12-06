Pep Guardiola reveló su candidato para ganar el Mundial 2026 y sorprendió a todos

El técnico del Manchester City expuso su deseo para la gran cita del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

En la antesala del sorteo del Mundial 2026 celebrado en el Kennedy Center de Washington, Pep Guardiola dejó una declaración que llamó la atención del mundo del fútbol. El entrenador del Manchester City, invitado especial al evento donde se definieron los grupos del torneo, reveló cuál es su selección favorita para quedarse con el título.

El técnico español, que transita su décima temporada al frente de los Citizens, manifestó su deseo de que Inglaterra sea el próximo campeón del mundo. “A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país”, expresó Guardiola ante la prensa.

Además, el entrenador agregó que le gustaría que Thomas Tuchel y su equipo puedan lograr la hazaña, reforzando su apoyo al seleccionado inglés, que será cabeza del Grupo H y enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá, rival al que ya superó en Rusia 2018.

Por otro lado, Guardiola también estuvo presente en el sorteo que definió los rivales de Argentina y de España, su país natal. Lionel Messi, quien lo calificó recientemente como “el mejor de todos”, fue otro de los protagonistas indirectos de la jornada con el armado del cuadro mundialista.

¿Un posible cruce entre Argentina y España?

Según el formato del Mundial, si Argentina y España terminan primeros o segundos en sus respectivos grupos, solo podrían encontrarse en una final. En cambio, si uno finaliza primero y el otro segundo, el duelo se produciría en los 16avos de final, instancia añadida en esta edición con 48 selecciones.

Con el sorteo ya realizado y los caminos trazados, la expectativa comienza a crecer rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Guardiola ya eligió a su favorito y encendió el debate mundial.