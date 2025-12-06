TU MUNDO Constructor lanza la Gran Feria de la Construcción con precios inéditos y financiación imperdible

La compañía presenta una nueva edición del evento que ofrece descuentos de hasta el 35%, planes de financiación exclusivos y asesoramiento personalizado para acompañar proyectos de obra y refacción.

Hoy 12:00

Con la mirada puesta en acompañar a las familias y profesionales que proyectan construir o refaccionar, TU MUNDO Constructor inauguró su Gran Feria de la Construcción, un evento que reúne precios inigualables, oportunidades únicas de financiación y una amplia variedad de productos de primera línea.

La feria se desarrollará hasta el 13 de diciembre en todas las sucursales y a través de su página web, permitiendo acceder a múltiples beneficios exclusivos para que cada obra o proyecto pueda concretarse hoy.

Ofertas destacadas y financiación especial

Este año, la feria llega con un esquema de promociones especialmente competitivo. Incluye materiales estructurales como techos de chapa, cielorraso de yeso y PVC, ladrillos, ventanas y aberturas; y productos de terminación como juegos de baño, griferías y accesorios para baños, griferías para cocina, vanitorys con mesada y espejo, cerámicos y porcelanatos que se destacan por su calidad y diseño.

La propuesta incluye:

* Hasta 35% de descuento en cerámicos

* 25% de descuento + 5 cuotas en griferías para baños

* 10% de descuento + 10 cuotas en juegos de baño

* 15% de descuento + 6 cuotas en porcelanatos

Además, la feria incorpora un Mundo de Saldos con productos a precios muy competitivos y oportunidades únicas para quienes buscan alternativas accesibles.

Una feria pensada para construir más y mejor

Desde TU MUNDO Constructor remarcan que el evento “busca acercar soluciones reales a quienes están impulsando proyectos grandes o pequeños, poniendo al alcance materiales esenciales y opciones de financiación que marcan la diferencia”.

A esto se suma el asesoramiento personalizado en cada sucursal, donde especialistas acompañan al cliente para elegir de manera inteligente según su necesidad y presupuesto.

Con precios inéditos, planes de pago accesibles y una variedad que abarca todos los rubros, la Gran Feria de la Construcción se posiciona como uno de los eventos comerciales más fuertes del sector en la región.

Sucursales TU MUNDO Constructor

La Gran Feria de la Construcción está disponible en todas las sucursales de TU MUNDO Constructor, ubicadas en:

* Belgrano Norte 956 – Santiago del Estero

* Colón Sur 3380 – Santiago del Estero

* San Martín 366 – La Banda