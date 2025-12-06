Andrés Lugli llega a Independiente BBC para reforzar al equipo en la Liga Argentina

El escolta santafesino se suma al elenco santiagueño.

Hoy 12:17

Independiente BBC sumó un refuerzo clave para dar vuelta su presente en la Liga Argentina. El escolta santafesino Andrés Lugli arribó a la calle Salta y se incorporará al plantel dirigido por Eric Rovner, en medio de una búsqueda urgente de mejorar el rendimiento y escapar de los últimos lugares de la tabla.

En los últimos días, el mánager Javier Montenegro, junto con la dirigencia y el cuerpo técnico, avanzaron en cambios importantes dentro del plantel. Entre las decisiones tomadas, se confirmó la desvinculación de Aldimir Castillo por motivos deportivos. Su ficha mayor será ocupada por Lugli, quien llega con experiencia y números destacados.

El santafesino, de 30 años y 1,90 metros, viene de jugar en Importadora Alvarado de la liga ecuatoriana y también participó en la Liga Sudamericana de Básquetbol, donde registró 18 puntos, 8.6 rebotes y 6.3 asistencias por partido. Su versatilidad como base-escolta y su capacidad para generar juego lo convierten en una pieza prometedora para el Rojo.

La expectativa es que Lugli esté disponible este miércoles para el duelo ante Barrio Parque, un choque fundamental para un equipo que necesita victorias para equilibrar su récord y recuperar confianza. Además, el próximo lunes, Independiente afrontará un compromiso clave ante Sportivo Suardi, rival con historia reciente tras la final del Torneo Clausura, y cuyo contexto le suma aún más importancia.

Con la llegada de Lugli, Independiente espera dar un golpe de timón que le permita encarar la recta final del año con mejores sensaciones y resultados.