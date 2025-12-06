Aseguran que Argentina jugaría un amistoso previo al Mundial ante una potencia

Con los grupos del Mundial 2026 ya definidos, las selecciones de Argentina e Inglaterra comenzaron a diagramar su preparación para las últimas fechas FIFA previas a la gran cita en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, crece la posibilidad de un amistoso histórico entre ambos seleccionados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el periodista Christian Martin, residente en Londres, las autoridades del fútbol inglés están en conversaciones con la AFA para cerrar el acuerdo. “Se viene hablando. Los ingleses prefieren jugar acá en Londres y Wembley está disponible”, aseguró el corresponsal.

Uno de los grandes atractivos del posible cruce sería la presencia de Lionel Messi, quien nunca enfrentó a Inglaterra ni en la Selección mayor ni en juveniles, lo que daría al encuentro un condimento especial.

La última visita de Argentina a Wembley fue en la Finalissima previa a Qatar 2022, donde el conjunto de Lionel Scaloni goleó por 3-0 a Italia y obtuvo el segundo título de ese ciclo.

Entre las fechas posibles para disputar el partido aparece la ventana FIFA de marzo, donde Argentina también espera la confirmación de su otra potencial presentación: la Finalissima ante España, flamante campeón de Europa.

Historial mundialista entre Argentina e Inglaterra

La Albiceleste y los británicos se enfrentaron cinco veces en la historia de los Mundiales: 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002.

Argentina ganó una vez en los 90 minutos: el recordado 2-1 en México 1986 con los goles de Diego Maradona .

en México 1986 con los goles de . También igualó en Francia 1998 , donde avanzó por penales.

, donde avanzó por penales. El resto fueron victorias inglesas, dos en fase de grupos y una en cuartos de final.

Si se confirma, el duelo en Wembley será uno de los amistosos más esperados del año y una prueba de alta exigencia en la preparación de ambos equipos rumbo al Mundial 2026.