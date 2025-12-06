Verstappen se quedó con la pole en Abu Dhabi y sueña con un nuevo título

El neerlandés fue el más rápido en la última qualy del año y mantiene viva la ilusión de conseguir otro campeonato en la Máxima.

Hoy 12:50

Max Verstappen marcó el ritmo en el cierre de la temporada. El neerlandés obtuvo la pole position del GP de Abu Dhabi 2025 con un tiempo de 1:22.207 y largará adelante en la carrera decisiva del domingo, donde intentará arrebatarle el campeonato a Lando Norris, líder del certamen.

El tetracampeón reinante ofreció una clase en la clasificación con el apoyo clave de Yuki Tsunoda, quien le brindó un remolque perfecto para superar a los McLaren. Detrás del piloto de Red Bull partirán Oscar Piastri y Norris, aunque el australiano no atacará a su compañero: desde el equipo papaya anticiparon que habrá órdenes para privilegiar al piloto con más chances de consagrarse, es decir, Lando.

Esta fue la séptima pole del año para Verstappen y la número 48 de su carrera, un registro que lo deja bien posicionado para buscar un nuevo título.

Una definición electrizante

La lucha por el campeonato llega al final con tres protagonistas separados por apenas 16 puntos. Norris lidera con 408, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392.

El británico tiene la ventaja: le alcanza con terminar en el podio para ser campeón, sin importar lo que hagan sus rivales. En cambio, Verstappen deberá finalizar dentro del top 3 para mantener esperanzas y, si gana, necesitará que Norris sea cuarto o peor.

Para Piastri, las cuentas son más complejas: solo le sirve ser primero o segundo, y aun así necesita un mal resultado de Norris —sexto o décimo, según su posición— y que Verstappen no gane.

Con la pole en manos del neerlandés y la presión sobre McLaren, el Gran Premio de Abu Dhabi promete una definición inolvidable para cerrar la temporada 2025 de la Fórmula 1.