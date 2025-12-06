Añatuya: la policía recuperó dos bombas de agua y busca a un sospechoso con antecedentes

Los equipos, robados de una casa de la zona norte, fueron localizados durante un operativo de la Comisaría 41.

Hoy 12:51

Personal de la División Robos y Hurtos de la Comisaría 41 de Añatuya logró recuperar dos bombas elevadoras de agua que habían sido sustraídas de un domicilio particular ubicado en la avenida Gottau, en la zona norte de la ciudad.

La investigación, dirigida por la Dra. Florencia Garzón, Fiscal de turno, permitió identificar a un sujeto con antecedentes penales como el principal sospechoso del ilícito.

Las tareas investigativas condujeron a los efectivos policiales hasta una vivienda en el Barrio Manzione, donde los elementos robados fueron encontrados. Una mujer que reside en el lugar entregó las bombas de agua de manera voluntaria a las autoridades.

Según el informe policial, el principal sospechoso cuenta con un pedido de aprehensión en la vía pública. La Fiscalía dispuso que la investigación continúe, bajo la hipótesis de que el individuo no habría actuado solo en el robo.

Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras la policía continúa con las tareas para localizar y detener al sospechoso.