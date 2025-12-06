Ingresar
La Banda realizará su tradicional “Encendido del Árbol de Navidad” con un espectáculo especial para toda la familia

Vecinos y familias de la ciudad están invitados al Encendido del Árbol, que tendrá feria, música y danzas desde las 19 y su acto central a las 20.30 en Belgrano y Besares.

La Municipalidad de La Banda invita a todas las familias de la ciudad a participar del “Encendido del Árbol de Navidad”, un evento que marca el inicio de las celebraciones de fin de año y que reunirá a emprendedores y artistas.

Las actividades se realizarán el lunes 8 desde las 19 en el Paseo Gabriel Ábalos, donde la Oficina de Emprendedores llevará adelante una feria con artesanos y productores locales. También se presentará el Coro Municipal de Niños junto a academias folclóricas municipales, ofreciendo un espectáculo especial para toda la familia.

El momento central tendrá lugar a las 20.30 en la tradicional esquina de Belgrano y Besares, donde se realizará el Encendido del Árbol de Navidad.

El acto contará con la participación del intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien acompañará a los vecinos en esta celebración que ya es una tradición en la ciudad.

