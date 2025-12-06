La revelación del DT de España que sumó incertidumbre sobre la Finalissima ante Argentina

Con un tono de cautela, Luis De la Fuente explicó que ningún equipo puede asegurar su participación porque las autoridades no dieron señales claras sobre su realización.

La confirmación de los doce grupos del Mundial 2026 abrió un abanico de escenarios posibles para la Selección Argentina, incluida la chance de cruzarse con España en los 16avos. de final, siempre que uno termine primero en su zona y el otro avance como segundo. Pero esa no sería la única vez que podrían verse las caras: aún está pendiente la realización de la Finalissima, el partido que enfrenta al campeón de América con el de Europa.

Pese a los rumores que ubican el encuentro en marzo en Doha (Qatar), la oficialización brilla por su ausencia. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que el partido podría jugarse en esa fecha, pero tanto la AFA como la UEFA mantienen silencio, lo que aumenta la incertidumbre con el correr de los días.

“Ojalá se celebre, pero no depende de nosotros”

El que habló públicamente fue el entrenador de España, Luis de la Fuente, quien confirmó que todavía no existe ninguna definición oficial sobre la Finalissima.

“Todavía no sabemos si se puede jugar o no. Está pendiente que los organismos que tienen que tomar las decisiones, las tomen”, afirmó el DT. De todas maneras, dejó clara su postura:

“Por mi parte estaría encantado de que se juegue ese partido entre un campeón del mundo y de América como Argentina, contra el campeón de Europa. No hay mejor cartel para un partido actualmente.”

El técnico insistió en su deseo: “Ojalá se celebre, pero ya no depende de nosotros.”

Elogios a Scaloni y un reconocimiento especial

Más allá de la indefinición, De la Fuente se tomó un momento para destacar a Lionel Scaloni, a quien dirigió en sus años de formación.

El entrenador español recordó con cariño aquel vínculo:

“Ahora es fácil decir que Scaloni es buen entrenador. Es un orgullo haber sido su profesor y, sobre todo, ser su amigo.”

También valoró la dedicación del actual DT campeón del mundo:

“Era un alumno muy aplicado, con mucha actitud e interés, alguien que quería crecer.”

Messi, una leyenda sin fecha de vencimiento

Al ser consultado por Lionel Messi, el técnico español no dudó en elogiarlo.

“Es una leyenda. Un ejemplo para todos, especialmente para los jóvenes. Ojalá no se retire nunca.”

Mientras la Selección define su calendario rumbo a Norteamérica y la Finalissima sigue en suspenso, el mundo del fútbol aguarda por la posible reedición de uno de los duelos más atractivos del planeta: Argentina vs. España, dos potencias que podrían enfrentarse dos veces en apenas unos meses.