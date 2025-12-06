La frustración de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Abu Dhabi: “Es muy difícil”

El piloto argentino mostró su fastidio por las falencias del Alpine, que condicionaron su rendimiento en el circuito de Yas Marina. “No tenía grip atrás, otra vez”, explicó.

El argentino Franco Colapinto cerró una jornada difícil en el Gran Premio de Abu Dhabi y partirá desde el último puesto de la grilla en la carrera que este domingo, desde las 10:00 de Argentina, marcará el final de la temporada de Fórmula 1.

El piloto de Alpine no logró encontrar el rendimiento esperado durante la clasificación y sufrió la eliminación de dos vueltas rápidas por exceder los límites de pista, decisión tomada por los comisarios de la FIA.

En la conferencia posterior a la qualy, Colapinto expresó toda su frustración. “No tenía grip atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas pero no tuve el grip que necesito. Es muy difícil”, aseguró notablemente disconforme con el funcionamiento del auto.

El joven argentino también se mostró desconcertado por el retroceso en el rendimiento entre prácticas y clasificación. “No entiendo cómo podemos hacer una buena FP1 y hoy mejorar menos de un segundo”, lamentó al analizar la baja performance en el trazado emiratí.

De cara a la última carrera del año, Colapinto explicó que el equipo deberá trabajar para encontrar respuestas. “Cambiamos cosas con respecto a ayer pero no están resultando, hay que entender todo y trabajar para mañana”, concluyó con la esperanza de revertir el mal momento en la competencia que cerrará la temporada.