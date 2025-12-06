El municipio entregó distinciones en el marco del "Día Internacional de la Persona con Discapacidad"

La actividad se realizó el día viernes en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica donde se entregaron premios a los participantes del concurso “Talentos Sin Barreras"

La Dirección de Discapacidad, dependiente de La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda, realizó la entrega de certificados en conmemoración al "Día Internacional de las Personas con Discapacidad".

Esta actividad se realizó el día viernes en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica donde se entregaron premios a los participantes del concurso “Talentos Sin Barreras" y distinciones a las personas e instituciones que realizaron los cursos de Lengua de Señas Argentinas del programa “Una Banda de Señas”.

Durante el encuentro, la directora del área, Alejandra Nallar señaló: "Nos encontramos en la Escuela Municipal de Programación y Robótica con la finalidad de continuar dando desarrollo a esta vasta agenda de actividades que recientemente se ha dado por inaugurada en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En esta oportunidad lo que estamos haciendo es la entrega de premios y de reconocimientos tanto por el concurso 'Talentos Sin Barreras', que es un concurso que ha iniciado y que tiene como finalidad el poder invitar y permitirle la participación a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda con una condición de discapacidad, sea la que fuera, con la posibilidad de poder mostrar cuáles son sus habilidades, sus desarrollos, sus talentos y sus cualidades particularmente.

Entonces, tras una votación que se ha dado a través de las redes sociales, hoy finalmente le estamos dando un cierre a este concurso con la entrega de los premios correspondientes.

También es necesario recordar que debido a la gran demanda se ha permitido ampliar la entrega de premios y no solamente vamos a estar contando con un primer premio, sino también vamos a elegir al segundo y al tercer ganador. Todo esto en la línea de votación que se realizó a través de las redes sociales".

Continuó: "El objetivo de todo esto es dar un cierre de alguna manera a los dos cursos de formación de 'Lenguaje de Señas Argentina' que se ha venido dictando a lo largo de todo el año y con esto buscamos poder ofrecer un reconocimiento no solo a los participantes que se han anotado y que se han inscripto a través del programa 'Una Banda de Señas', sino también poder reconocer a todos los compañeros del municipio, todas las oficinas y todas las áreas que también han elegido capacitarse y formarse, para convertirnos en un municipio más inclusivo y accesible para toda la comunidad.

Asimismo y por último, vamos a entregar el reconocimiento a distintas empresas privadas de la ciudad de La Banda que han elegido capacitarse y formarse de la mano y en forma conjunta con el municipio, con la finalidad de poder efectivamente convertirnos, como les mencionaba, en una sociedad más igualitaria y más accesible para todos", finalizó Nallar.

Todas estas acciones se desarrollan y son impulsadas en el marco de las políticas públicas promovidas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, orientadas a fortalecer la inclusión y garantizar los derechos para toda la comunidad.