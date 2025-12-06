Se desarrolló con éxito el "Encuentro Coral Navideño" en la Parroquia Cristo Rey

El cierre anual de la actividad coral de La Banda se realizó este viernes con un concierto en la Parroquia, donde niños, jóvenes y adultos interpretaron obras navideñas y un repertorio variado.

El viernes a la noche, los coros municipales de la ciudad de La Banda e invitados especiales, brindarán un concierto en la Parroquia Cristo Rey, como parte del cierre de las actividades del año, donde interpretaron canciones navideñas, entre otras.

Los coros que formarán parte de esta actividad fueron el Coro Infanto Juvenil, a cargo de la Prof. Beatriz Torres; Santa Cecilia, a cargo del prof. Juan Cano, y el coro Franklin Ponce, a cargo del prof. Mariano Valladares.

Además, el encuentro contó con la participación especial del Coro de Cámara de U.C.S.E. también a cargo del prof. Mariano Valladares y el coro de niños Voces Del Sol, dirigido por la profesora María Inés Cannata.

En la oportunidad, el profesor Juan Cano, destacó: “Un año más estamos finalizando la actividad coral en la ciudad de La Banda y en Santiago del Estero, con los tres coros municipales, Franklin Ponce, Infanto Juvenil y Santa Cecilia.

Como venimos haciendo todos estos años, elegimos esta fecha para finalizar las actividades en el marco de esta fiesta tan importante para nosotros como es la Noche Buena y la Navidad.

De este modo, decidimos hacer este encuentro coral navideño donde aparte de los tres coros municipales, hemos invitado al coro de niños Voces del Sol de La Banda, bajo la dirección de la profesora María Inés Cannata.

Es un coro de niños de reciente formación y también hemos invitado al coro de Cámara de la Universidad Católica de Santiago del Estero (U.C.S.E.) para que forme parte de este encuentro coral.

Seguidamente, el profesor Cano brindó una evaluación sobre la actividad coral durante este año: “Ha sido un poco más intensa que años anteriores, hemos tenido varias actuaciones y hemos compartido con coros de afuera, de Córdoba, de Santa Fe y Buenos Aires, en un encuentro nacional de coros que se realizó en Santiago del Estero.

Después tuvimos otras actividades importantes aquí dentro de lo que es la ciudad de La Banda y la ciudad Capital. Las alumnas y los alumnos siempre quieren salir a cantar, pero cada vez es un poco más difícil poder viajar. Pero no obstante eso, hay un compromiso para el año que viene, realizar un viaje con el coro Santa Cecilia a la ciudad de Córdoba.

Poco a poco se va integrando la gente a los coros y bueno, aprovechamos este medio para invitar a las personas a incorporarse a los diferentes coros. Tenemos coros de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Así que pueden elegir en cuál de los coros quieren participar el año que viene. Es una actividad sana, libre y gratuita donde el único requisito que hay que tener es ganas de participar.

Finalmente, cabe destacar que los coros dependientes de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Banda, comienzan sus actividades el mes de marzo.

El profesor Juan Cano agradeció al padre Gastón de la parroquia Cristo Rey por permitir que el concierto se realizará allí y al intendente Ing. Roger Elías Nediani y a la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, por apoyar la actividad coral en la ciudad de La Banda.