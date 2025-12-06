Habilitan una "Certificación Institucional Extraordinaria" para estudiantes del programa Progresar Obligatorio

Este proceso se lleva adelante desde el 1 hasta el 30 de diciembre.

Hoy 13:49

La Municipalidad de La Banda, informa que se habilitó un mecanismo de "Certificación Institucional Extraordinaria" para los estudiantes que no lograron cargar el certificado de Actividades de Extensión Formativas del programa Progresar Obligatorio.

De este modo, las escuelas podrán acceder a un tablero para validar (certificar SÍ/NO) si el estudiante cumplió con la actividad formativa, sin necesidad del certificado físico. Este proceso se lleva adelante desde el 1 hasta el 30 de diciembre.

Asimismo, se destaca que el cumplimiento de esta certificación por parte de la escuela es indispensable para que los estudiantes accedan al cobro de las cuotas retenidas de la beca.

Es decir, dos cuotas para quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria y una cuota para los adjudicados en la Segunda Convocatoria.