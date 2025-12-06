Más de 100 pasajeros de un crucero internacional contrajeron norovirus

Los afectados presentaron vómitos y diarrea y fueron aislados mientras el viaje, que finaliza en marzo de 2026, continúa en el océano.

Hoy 14:05

Más de 100 personas enfermaron en pleno viaje a bordo del crucero AIDAdiva, al inicio de un recorrido mundial de 133 días. Unos 95 pasajeros y seis tripulantes comenzaron a sufrir vómitos y diarrea en medio del océano, tras lo cual confirmaron un brote de norovirus.

Según The Sun, el brote se reportó el 30 de noviembre, después de que la nave hiciera varias escalas en Estados Unidos. El AIDAdiva había zarpado de Hamburgo el 10 de noviembre, con paradas en Boston, Nueva York, Miami y Charleston, antes de que se detectaran los primeros casos de enfermedad entre los pasajeros.

Según PEOPLE, el AIDAdiva transporta 2.007 pasajeros y 640 tripulantes, y forma parte de un viaje mundial que concluirá en marzo de 2026.

El barco ahora se dirige a Centroamérica y Europa. La etapa inicial del viaje, para quienes no continúan el crucero completo, finalizará el 16 de diciembre. El itinerario incluye escalas en Inglaterra, México, Japón, Sudáfrica y otros destinos.