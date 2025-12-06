El grosero error de Austria para anunciar el partido contra la Selección Argentina

En un gesto que es un papelón histórico o una chicana deliberada, la Asociación Austríaca de Fútbol subió a sus redes una publicación con una notable falla.

La Asociación Austríaca de Fútbol protagonizó un insólito error en pleno furor por el sorteo del Mundial 2026. En una publicación sobre el Grupo J, el combinado europeo utilizó un escudo de la Selección argentina con solo dos estrellas, omitiendo la tercera consagración obtenida en Qatar 2022.

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos y desató una ola de reacciones entre los hinchas argentinos, que no tardaron en señalar el desacierto. En redes sociales, la mezcla de sorpresa, humor e indignación dominó el clima. Para muchos, el esfuerzo de Lionel Scaloni y su plantel parecía, sorpresivamente, haber sido borrado de la historia.

El error abrió un debate inmediato: ¿se trató de un simple descuido del Community Manager, o de una chicana en la previa del cruce entre ambas selecciones en la fase inicial del Mundial? Lo cierto es que omitir la tercera estrella del escudo vigente es un detalle difícil de pasar por alto para cualquier federación internacional.

La AFA oficializó el escudo con tres estrellas apenas días después de la final de Lusail, convirtiendo en material histórico cualquier versión anterior. Por eso, que Austria recurriera a una insignia desactualizada sorprendió incluso a usuarios neutrales.

El Grupo J, que también integran Argelia y Jordania, ya tiene su primera anécdota viral antes de que la pelota empiece a rodar. El episodio le suma un condimento inesperado a la previa, en especial porque la publicación austríaca aún no fue modificada ni se emitió un comunicado para aclarar el origen del error.

Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, Argentina y Austria ya protagonizaron su primer choque fuera de la cancha. Un “gol” mediático que promete alimentar la expectativa y, desde ahora, una cuota extra de polémica rumbo a un duelo que se perfila como caliente.