Grave accidente entre dos motos sobre Avenida Núñez del Prado

Una mujer, conductora de uno de los vehículos, sufrió graves heridas y quedó inconsciente en el lugar. Trabajó personal de Comisaría Primera y del SEASE.

Hoy 14:08

Un fuerte siniestro vial registrado este sábado por la mañana en calle Núñez del Prado, a la altura del Club Hípico, dejó como saldo a dos personas lesionadas, una de ellas inconsciente al momento de la llegada de los servicios de emergencia. El hecho, ocurrido a las 8.50, fue reportado por el Departamento Central de Comunicaciones y tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria Nº 1.

La unidad U-1094 de policía, arribó al lugar y tomó contacto con Rubén Basbús, de 37 años, conducía una motocicleta Yamaha roja, dominio A133NRH. El hombre se desplazaba de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con una Zanella ZB 110 negra, patente 336HZX, guiada por una mujer cuya identidad aún no pudo ser establecida debido a que se encontraba inconsciente tras el impacto.

Ante la gravedad de la escena, se solicitó asistencia médica inmediata. La ambulancia trasladó a la mujer al centro de salud correspondiente, mientras que en otro vehículo trasladaron al conductor masculino con lesiones de consideración.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, a bordo de la unidad 1086 quienes realizaron las pericias de rigor. Interviene en la causa la fiscal Fernanda Vittar.