Evangelina Anderson mostró su tratamiento de suero y aseguró: “Estoy como nueva”

La modelo compartió un video en sus redes sociales donde mostró el procedimiento estético que realizó.

Hoy 14:18

Evangelina Anderson compartió en sus historias de Instagram varios videos mientras le ponían un suero y explicó cómo es el tratamiento de belleza que está haciendo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La participante de MasterChef Celebrity comentó que decidió sumarse a esta tendencia que adoptaron varias famosas para reducir el agotamiento de fin de año. Mientras realizaba el procedimiento, le pidió a la especialista que detallara de qué se trataba.

Posteo

“Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con mas energía, menos ansiedad y es detox, entre otras cosas”, reveló la mujer que la atendía.

Además, comentó que el procedimiento tarda entre media hora y 45 minutos. “Y estoy como nueva”, aseguró Evangelina en la grabación.