Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 DIC 2025 | 35º
X
Espectaculos

Evangelina Anderson mostró su tratamiento de suero y aseguró: “Estoy como nueva”

La modelo compartió un video en sus redes sociales donde mostró el procedimiento estético que realizó.

Hoy 14:18

Evangelina Anderson compartió en sus historias de Instagram varios videos mientras le ponían un suero y explicó cómo es el tratamiento de belleza que está haciendo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La participante de MasterChef Celebrity comentó que decidió sumarse a esta tendencia que adoptaron varias famosas para reducir el agotamiento de fin de año. Mientras realizaba el procedimiento, le pidió a la especialista que detallara de qué se trataba.

Posteo Posteo

“Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con mas energía, menos ansiedad y es detox, entre otras cosas”, reveló la mujer que la atendía.

Además, comentó que el procedimiento tarda entre media hora y 45 minutos. “Y estoy como nueva”, aseguró Evangelina en la grabación.

TEMAS Evangelina Anderson

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque entre motocicletas terminó con dos mujeres heridas y una fue hospitalizada de urgencia
  2. 2. El tiempo para este sábado 6 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: el sol se hará sentir y la máxima superará los 36°C
  3. 3. Error en la edición de “MasterChef Celebrity”: los televidentes lo detectaron al instante y explotaron en redes
  4. 4. Gerardo Zamora: “Un orgullo inmenso por nuestros policías de Puentes Azules”
  5. 5. Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará desde el último puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT