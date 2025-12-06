Preocupación en Añatuya: investigan presunto abuso sexual a una adolescente

El hecho ocurrió en un paraje rural cercano a la ciudad; la Fiscalía tomó intervención y busca al sospechoso.

Hoy 15:03

Una investigación por un presunto delito de abuso sexual simple en grado de tentativa ha sido iniciada por la Justicia de Añatuya tras la denuncia de la progenitora de una menor de edad que fue atacada en la zona rural de Paraje Suncho Pozo el Triunfo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue denunciado formalmente en la Comisaría del Menor y la Mujer; y según el relato de la víctima, fue sorprendida por un hombre que, tomándola por la espalda, le realizó tocamientos y, de forma violenta, intentó arrastrarla hacia una zona montuosa cercana a su vivienda familiar.

La situación de riesgo fue crucialmente advertida por el hermano de la adolescente, un niño de 12 años, cuya intervención oportuna provocó que el agresor soltara a la menor y emprendiera una huida inmediata.

La Fiscalía interviniente, encabezada por la Dra. María Cecilia Rimini, tomó conocimiento del caso y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes bajo la carátula preliminar de "abuso sexual simple".

Entre las medidas ordenadas por la Dra. Rimini se encuentran: Recabar el testimonio de la víctima. Medidas de Protección instalando botón antipanico en el dispositivo móvil de la menor para garantizar una vía de contacto rápida en caso de emergencia. Y un informe cocioambiental exhaustivo del entorno familiar y social.

Las fuerzas de seguridad y la Justicia trabajan ahora en la identificación y localización del agresor.