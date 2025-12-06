Demoraron a un hombre por robar perfiles de metal de una obra municipal en Añatuya

La denuncia llegó tras el aviso del encargado de la pavimentación, la policía recupero él, material y el sospechoso quedo a disposición de la justicia.

Hoy 15:33

Este sábado al mediodía, personal de la División Prevención de la Departamental 13 demoró a un joven de 28 años por la sustracción de material de construcción destinado a la pavimentación en la Av. Zapiola.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intervención se inició tras el aviso del encargado municipal de la obra, Walter Daniel Toranzo, quien informó que dos perfiles de metal de seis metros de largo habían sido robados y comercializados.

Tras el testimonio de una vecina del Barrio Obrero, quien admitió haber comprado uno de los perfiles por $10.000 y lo entregó voluntariamente, la policía logró identificar al autor. Con datos de la testigo y una fotografía, los agentes realizaron un rastrillaje.

El sospechoso, identificado como Daniel Osvaldo Moreno (28), alias "Pachi", fue interceptado en Av. Gral. Güemes y Pje Tacuarí del barrio Obrero.

Tras la consulta con la Fiscal de turno, Dra. Cecilia Rimini, se dispuso que Moreno quede en calidad de demorado. La policía está a la espera de la denuncia formal de la parte damnificada.